Клинцевич: «ВСУ используют нацистские методики»

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Председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что украинские войска, используя для разминирования полей пленных, применяют нацистские методики.
«В том случае, если точно установлено, что на одном из направлений, где стоят противопехотные мины, украинские солдаты пустили на «поля» пленных, чтобы те ценой своей жизни их «разминировали», то можно с полной ответственностью заявить, что ВСУ используют нацистские методики. Это стопроцентное военное преступление, за которое мы должны жестоко покарать всех, кто к нему причастен», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Клинцевич.
Член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Левон Арзанов отметил, что данный инцидент, если он является правдой, точно иллюстрирует всю суть ВСУ.
«Регулярная армия так не может обращаться с военнопленными и вообще цивилизованное общество. Есть определенные международные конвенции по военнопленным. И, если этот факт подтвердится, то здесь украинская сторона нарушает международные конвенции по обращению с военнопленными, которых, кстати, Россия придерживается», — отметил в беседе с Pravda.Ru Арзанов.
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