Klymenko Time: В Киеве и Хмельницкой области слышны взрывы

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Взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях, сообщает украинское издание Klymenko Time. Также звуки взрывов раздавались и в Борисполе, где расположен международный аэропорт.
Позднее представители администрации Киева уточнили, что в регионе работает ПВО, и призвали жителей украинской столицы сохранять спокойствие и проследовать в укрытия.
Сейчас по всей Украине, за исключением Одесской и Харьковской областей, объявлена воздушная тревога.
С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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Артем Путинцев