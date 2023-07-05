Количество пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке выросло до 36

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Количество пострадавших в результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны ВСУ 4 июля выросло до 36 человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.
«Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе дети: девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения», — проинформировали в Донецкой Народной Республике.
Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что число пострадавших в Макеевке составило 25 человек.
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Диана Аванесян