Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске

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«Россия совершила нападение на троих незащищенных мирных жителей Колумбии, тем самым нарушив военные протоколы. Министерству иностранных дел необходимо предъявить ноту протеста», — указал Петро в своем микроблоге на Twitter.
Слова президента Колумбии последовали на фоне заявлений из Киева о якобы смерти мирных жителей в результате российской атаки на Краматорск. В ответ на эти заявления, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры, и подчеркнул, что целями являются объекты, связанные с военной инфраструктурой.
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