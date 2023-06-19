Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что контрнаступление ВСУ закончится через полтора месяца
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов спрогнозировал окончание контрнаступление Вооружённых сил Украины в течение полутора месяцев. Об этом он рассказал в эфире «России 1».
По его словам, раньше украинское командование не сможет прекратить наступательные операции из-за давления западных стран. После эти полутора месяцев ВС РФ продолжат постепенное продвижение вглубь территорий новых регионов, заключил помощник главы Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Ранее сообщается, что на Ореховском направлении Запорожской области к российским военным попал заблудившийся минный тральщик Вооружённых сил Украины.
По его словам, экипаж боевой машины не заметил, как другая украинская техника позади них была ликвидирована. Постепенно продвигаясь вдоль линии боевого соприкосновения тральщик доехал до огневых позиций российских бойцов и оказался в траншеи, накрытой фанерой.
По его словам, раньше украинское командование не сможет прекратить наступательные операции из-за давления западных стран. После эти полутора месяцев ВС РФ продолжат постепенное продвижение вглубь территорий новых регионов, заключил помощник главы Чеченской республики Рамзан Кадыров.
По его словам, экипаж боевой машины не заметил, как другая украинская техника позади них была ликвидирована. Постепенно продвигаясь вдоль линии боевого соприкосновения тральщик доехал до огневых позиций российских бойцов и оказался в траншеи, накрытой фанерой.
Андрей Гаврилов