Командир «Ахмата» раскрыл потери ВСУ западной техники

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Украинская армия в районе специальных военных действий потеряла свыше 30% техники, полученной от Запада, а большая часть из оставшегося оборудования нуждается в ремонте. Об этом заявил командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов на своей странице в Telegram.
«Западом предоставленная техника на 30% утеряна украинскими силами. Оставшаяся техника находится в стадии восстановления», — отметил Алаудинов.Он также добавил, что Киев столкнулся с потерей своих наиболее подготовленных специалистов на всех фронтах. Из тех, кто остался, формируются новые войсковые подразделения, однако у Украины недостаточно времени на их полноценную подготовку.
«Мы следим за всем. Наша разведка фиксирует каждое движение. Мы постоянно в курсе и готовы к новому контрнаступлению», — завершил свое сообщение командир спецподразделения.Читайте также:
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