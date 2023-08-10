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Командир «Ахмата» раскрыл потери ВСУ западной техники

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ потеряли более 30% поставленной Западом техники
10 августа 2023, 01:59

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинская армия в районе специальных военных действий потеряла свыше 30% техники, полученной от Запада, а большая часть из оставшегося оборудования нуждается в ремонте. Об этом заявил командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов на своей странице в Telegram.
«Западом предоставленная техника на 30% утеряна украинскими силами. Оставшаяся техника находится в стадии восстановления», — отметил Алаудинов.
Он также добавил, что Киев столкнулся с потерей своих наиболее подготовленных специалистов на всех фронтах. Из тех, кто остался, формируются новые войсковые подразделения, однако у Украины недостаточно времени на их полноценную подготовку.


«Мы следим за всем. Наша разведка фиксирует каждое движение. Мы постоянно в курсе и готовы к новому контрнаступлению», — завершил свое сообщение командир спецподразделения.
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#киев
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В ВСУ признали способность России прорвать оборону под Купянском
Генерал ВСУ Сырский признал способность ВС России прорвать оборону под Купянском
09 августа 2023, 23:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Силы России начали активные действия на Купянском участке в Харьковской области с целью преодолеть оборонительные линии Украины. Об этом сообщил глава сухопутных войск Украины, генерал Александр Сырский, передает Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.
«Вражеские силы сформировали ударные группы. Их основная задача — проникнуть через наши оборонительные рубежи и дойти до Купянска. На фронте идут ожесточенные столкновения, и позиции менялись несколько раз за последнее время», — отметил генерал.
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Скотт Риттер: Россия наступает, и этого нельзя изменить
#россия
#деньги
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Скотт Риттер: Россия наступает, и этого нельзя изменить
09 августа 2023, 21:21

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

Россия перехватила инициативу на передовой после провала украинского контрнаступления. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скот Риттер.
В эфире YouTube-канала Judging Freedom он констатировал: контрнаступление окончательно провалилось, ВСУ несут ужасающие потери, и этого уже никак нельзя изменить, исход предрешен. По словам Риттера, украинцы еще пытаются наступать, но пока им не удается даже приблизиться к передовой линии российской обороны. Они массово гибнут на минных полях.

Экс-разведчик также обратил внимание, что, используя неудачи атак противника, ВС России сами начинают переходить в наступление на некоторых участках. Украинцы потратили почти целое лето, чтобы продвинуться на сто-двести метров, а русские менее чем за неделю продвинулись на 11 километров в направлении Харькова, заключил Скотт Риттер. 

Недавно стало известно, что власти Купянского района Харьковской области призвали местных жителей эвакуироваться.

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#лето
#youtube
#всу
#контрнаступление
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В Харьковской области жителей призвали эвакуироваться
Власти Купянского района Харьковской области призвали жителей эвакуироваться
09 августа 2023, 21:02

Фото: iStock/JARAMA

Исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона принять решение об эвакуации. Об этом он написал в своей социальной сети, приводит его слова издание «Страна.ua».
Канашевич обратился к местным жителям и заявил, что им необходимо принять взвешенное решение и выехать на безопасные территории страны.  

Рассуждая о реальной обстановке в населенных пунктах вблизи линии фронта, он заявил, что продолжаются обстрелы, которые провоцируют пожары. Глава администрации сообщил, что ежедневно приходит информация о жертвах. В связи с этим, он призвал жителей приграничных районов эвакуироваться. 

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#россия
#эвакуация
#украина
#всу
#Харьков
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Генерал ВСУ Кривонос: Огромные потери в армии породила некомпетентность Зеленского
09 августа 2023, 19:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Неспособность Зеленского управлять страной и грамотно выбирать военное руководство привела к катастрофическим потерям в армии. Такое мнение высказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
В эфире телеканала «Прямой» бывший военачальник с горечью отметил, что в то время, Украина теряет десятки тысяч убитыми и ранеными, когда миллионы украинцев покидают страну, власти занимаются укладкой асфальта и закупкой барабанов. Генерал прямо назвал киевское руководство дилетантами.

«Министр обороны не всегда понимает ситуацию, складывающуюся на фронте. Его назначение как раз показывает ошибку властей: то квнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист...», — сказал Кривонос.

По его словам, уровень подготовки многих украинских чиновников не соответствует занимаемым ими должностям. Это и привело к разгулу коррупции в стране и недоверию к властям среди населения.

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#украина
#министр
#всу
#владимир зеленский
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В США считают, что Россия обладает необходимыми ресурсами для взятия Киева
Макгрегор: Российские войска могут дойти до Киева, если потребуется
09 августа 2023, 18:31

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Российская армия обладает необходимыми ресурсами, чтобы дойти до Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Россия обладает резервами, которые позволят ей быстро пересечь Днепр и пойти на Киев, это мое мнение», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

Он также отметил, что российские войска могут пойти в наступление по всей линии боевого соприкосновения.

Однако, российский лидер Владимир Путин не стремится к эскалации конфликта, поэтому и не объявляет масштабного наступления, заключил Макгрегор. 

Ранее Макгрегор заявил, что Польша и Латвия могут оккупировать часть территорий Западной Украины. Эксперт отметил, что Варшава и Вильнюс могут продвинуться вглубь Украины примерно на 300 километров. Ранее на это территории располагалась Речь Посполитая.

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#сша
#сво
#контрнаступление
#киев
#вс рф
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ВС РФ перехватили БПЛА, двигавшийся к Запорожской АЭС
09 августа 2023, 17:32

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской АЭС, был перехвачен ВС РФ около Энергодара. Об этом сообщает ТАСС.
Собеседник агентства из силовых структур уточнил, что БПЛА мог направляться к отсеку с хранением ядерного топлива. Если бы произошёл подрыв, пострадало бы большое количество мирных жителей.

Напомним, что Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе. После того как она была взята под контроль российскими военными в 2022 году, ВСУ постоянно обстреливают территорию станции и ближайшего города Энергодара. Для атак они используют беспилотники и тяжёлую артиллерию.

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#бпла
#запорожская область
#аэс
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ВСУ попытались атаковать хранилище ядерного топлива на ЗАЭС
Украинские беспилотники попытались атаковать хранилище ядерного топлива на ЗАЭС
09 августа 2023, 16:38

Фото: iStock/WangAnQi

Беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС, сообщил источник в силовых структурах РФ в интервью «РИА Новости».
«Проведённый анализ курса БПЛА показал, что ударный беспилотник двигался на хранилище отработанного ядерного топлива на территории ЗАЭС. Повреждение контейнеров с ядерным топливом может вызвать ядерную катастрофу и смерти людей», - прокомментировал ситуацию источник агентства. 

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил об опасениях западных лидеров, что Владимир Зеленский может готовить теракт на Запорожской АЭС. По его мнению, главы западных стран стараются убедить Зеленского воздержаться от опрометчивых решений вокруг ЗАЭС. Макговерн считает, что киевский режим планировал провести операцию на станции «под чужим флагом».

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#аэс
#запорожская область
#всу
#беспилотник
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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Власти объявили воздушную тревогу по всей территории Украины
09 августа 2023, 16:16

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Сирены воздушной тревоги ревут на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги прозвучал во всех регионах Украины практически одновременно, примерно в 16.03 по московскому времени.

Вчера воздушную тервогу объявили сразу в шести областях Украины. Сигнал тревоги прозвучал в период с 00:32 по 00:52 (время аналогично московскому) в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Также сирены прозвучали в тех частях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР), которые до сих пор контролирует Киев.

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#воздушная тревога
#украина
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Химкинские депутаты передали гуманитарный груз для детей Донбасса
09 августа 2023, 15:59

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Депутаты городского округа Химки Артур Каримов и Юлия Мамай передали в ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» гуманитарный груз для детей ДНР и ЛНР.
Акция по сбору гуманитарной помощи проводилась в рамках проекта «Дети России — детям Донбасса» партии «Единая Россия», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Важно поддержать семьи с детьми перед началом учебного года. Ребята в скором времени получат одежду и обувь на осень и зиму, игрушки и развивающие книги», — отметил депутат химкинского Совета Артур Каримов.
Депутат Артур Каримов поделился, что на прошлой неделе посетил Луганск и Лисичанск, куда привез военнослужащим тепловизоры, рации, бинокли и другое оборудование и встретился с мирными жителями. В ходе встречи депутат узнал о дополнительных потребностях людей, чтобы адресно собрать следующую партию гуманитарного груза.
«Сегодня в Химках работают девять точек сбора помощи для мобилизованных. Их координацией занимаются волонтеры. Всего с начала спецоперации жители округа собрали почти 140 тонн гуманитарного груза», — рассказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Желающие могут передать гуманитарную помощь военнослужащим и жителям новых регионов каждый день. Адреса пунктов сбора необходимо уточнять в Центре поддержки участников СВО и их семей по номеру телефона: +7 (495) 793 09 88. Горячая линия работает с 09:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным.

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Подмосковье ищет медработников