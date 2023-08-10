Командир «Ахмата» раскрыл потери ВСУ западной техники

Украинская армия в районе специальных военных действий потеряла свыше 30% техники, полученной от Запада, а большая часть из оставшегося оборудования нуждается в ремонте. Об этом заявил командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов на своей странице в Telegram.