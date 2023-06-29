Командир «Ахмата» рассказал про обстановку в зоне СВО после ухода ЧВК «Вагнер»

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Он напомнил, что бойцы «Вагнера» уже отошли в тыл и находятся на отдыхе.
«Ничего страшного не произошло. Линия обороны не провалена. Поэтому сказать, что если не будет вагнеровцев, то Россия проиграет — нельзя», — подчеркнул военный.
При этом часть бойцов ЧВК изъявили желание подписать договоры с Минобороны, чтобы продолжить участвовать в боевых действиях.
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