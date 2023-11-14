Командир беспилотного отряда БОБР рассказал о потерях ВСУ

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Российский беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР с 24 октября уничтожил 9 танков, из которых четыре немецких машины Leopard, а также 22 единицы другой техники и около 100 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью ТАСС сообщил командир отряда.
«Погодные условия дают противнику крайний шанс провести наступление до ухудшения климата, поэтому они настырно идут на нас и широко задействуют технику. Как только настанет распутица, технику задействовать не получится. Впрочем, у них и так не получается, потому что наши военные ее выбивают», — отметил собеседник агентства.Беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР начал активно участвовать на Запорожском направлении СВО в составе одной из дивизий ещё в сентябре 2022 года. В итоге за год его подразделение уничтожило и вывело из строя более 100 единиц военной техники и около батальона живой силы противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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