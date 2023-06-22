Командир «Перун»: Украинцы вынуждены зарываться в землю при виде танков Т-90М

Фото: сайт Минобороны РФ
Командир танка Т-90М с позывным «Перун» заявил, что солдаты ВСУ вынуждены зарываться в землю при виде российских танков Т-90М
Командир танка Т-90М с позывным «Перун» заявил, что огневая мощь таких боевых машин настолько велика, что заставляет солдат ВСУ спасаться от ударов, зарываясь в землю. Об этом пишет РИА Новости.
Танкист отметил, что противнику за счет теплозащитного кожуха трудно заметить Т-90М.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бойцы ДНР сожгли колонну бронетехники НАТО у Новодонецкого. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Огневая мощь российских танков Т-90М, которые в ходе СВО поддерживают штурмовые подразделения, настолько велика, что по радиоперехватам не раз слышали, что когда мы выезжаем на работу, противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не заметили», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бойцы ДНР сожгли колонну бронетехники НАТО у Новодонецкого. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян