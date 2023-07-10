Командир подразделения: ВСУ увеличили активность беспилотников в районе ЗАЭС

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Командир подразделения Вооруженных сил России обратил внимание на повышенную активность украинских беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции, подчеркнув, что российские военные готовы отразить любые атаки на этой территории.
«Главное — не допустить проникновения диверсионной группы. Раньше, когда была поверхность воды, мы ждали диверсантов по воде, теперь существует вероятность прорыва диверсионно-разведывательной группы на квадроциклах. Все настроены решительно и серьезно. Если враг решит пройти, мы готовы встретить их и пресечь любые попытки прорыва и саботажа на Запорожской АЭС», — цитирует командира подразделения РИА Новости.Снайпер, расположенный на одной из высот, сообщил, что в последнее время активность разведывательных беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских военных увеличилась.
«Стало больше ночных вылетов беспилотников. Артиллерийская активность немного снизилась, но все же уже начинают появляться признаки возобновления активности. Ночью они запускают сигнальные ракеты, чтобы дать понять, что они здесь», — рассказал снайпер под позывным «Пианист».Читайте также:
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