Командир Путник: дроны-камикадзе — одно из приоритетных средств поражения у ВСУ

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«Противники очень много завезли дронов-камикадзе. Они дешёвые, и украинские войска сразу пытаются танк поразить ими», — цитирует Путника RT.
Командир подчеркнул, что ВС РФ делают основной упор на стрельбу с закрытых огневых позиций из-за большого чсила дронов-камикадзе.
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