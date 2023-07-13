Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки

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Командир подразделения «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки.
Он подчеркнул, что линия от села Клещеевка под Артемовском в ДНР до Курдюмовки находится полностью под контролем бойцов подразделения «Ахмат». Об этом Алаудинов заявил в эфире «Соловьев Live».
По словам командира подразделения, противник продолжит стягивать резервы в указанных направлениях, однако, потерпит поражение.
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По словам командира подразделения, противник продолжит стягивать резервы в указанных направлениях, однако, потерпит поражение.
«ВСУ продолжат закидывать свои силы в топку, но в конечном итоге все равно выдохнутся», - подчеркнул Алаудинов.Прежде, командир «Ахмата» оценил обстановку в зоне СВО после ухода ЧВК «Вагнер».
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Анастасия Крестьянова