Командир «Терек» назвал двух братьев лучшим расчетом на Купянском направлении

Фото: РИА Новости
Командир подразделения 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ с позывным «Терек» рассказал, что работающие в одном артиллерийском расчёте САУ 2С19 «Мста-С» братья стали одним из лучших расчетов ЗВО на Купянском участке фронта. Об этом пишет РИА Новости.
«Работали по позициям противника, огневое поражение нанесли по цели «пехота укрытая», получили координаты, расчет сориентировался, навелись и выстрелил (в расчете служат два брата). Данный расчёт работает на отлично. Лучший расчет», — цитирует агентство слова собеседника.
Он подчеркнул, что между братьями высокая степень доверия и взаимопонимания, поэтому их работа слаженная.
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Диана Аванесян