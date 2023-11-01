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Польские наемники, воюющие на стороне ВСУ, гонят украинских солдат в атаку на российские позиции под Соледаром, об этом сообщил командир разведгруппы батальона с позывным «Воля» в интервью для «РИА Новости».
«Несколько человек сдалось в плен, и выяснилось, что поляки гнали их в бой, а украинцы не хотели идти, понимая, что минные поля, а поляки гнали, то есть между собой уже началась перестрелка», - прокомментировал ситуацию «Воля».
По словам одного из разведчиков, под Соледаром воюют одни мобилизованные и иностранцы. Он также отметил, что, порой, наёмники даже устраивают бои и перестрелки между собой.
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Евгения Парфентьева