Командир ВСУ «Мадьяр»: армия России научилась глушить системы Starlink

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Командир ВСУ с позывным «Мадьяр» заявил, что у ВС РФ появилась технология, которая позволяет глушить системы спутниковой связи Starlink. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Командир отметил, что российская армия начала испытание этой технологии, и ее готовят к промышленному производству.
Напомним, ранее выяснилось, что Вооруженные силы Украины используют сеть Starlink, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, однако иногда он ограничивает ее использование. Был случай, когда Маск отказал Украине в доступе к сети около Крыма. Предполагалось, что ВСУ планировали использовать Starlink для отправки дрона с взрывчаткой с целью атаковать российские корабли в Черном море.
Также Маск временами частично отключал Starlink на территории Украины из-за задолженности за услуги связи.
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Напомним, ранее выяснилось, что Вооруженные силы Украины используют сеть Starlink, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, однако иногда он ограничивает ее использование. Был случай, когда Маск отказал Украине в доступе к сети около Крыма. Предполагалось, что ВСУ планировали использовать Starlink для отправки дрона с взрывчаткой с целью атаковать российские корабли в Черном море.
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Екатерина Коршунова