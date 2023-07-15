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Командир ВСУ Маслов: У России нет никакого дефицита ракет для уничтожения украинских дронов

15 июля 2023, 00:44

Фото: iStock/vadimrysev

У России нет никакого дефицита ракет к комплексам ПВО, она готова их тратить на любые украинские беспилотники. Об этом заявил командир одного из отделений разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонид Маслов
По словам Маслова, ВС РФ легко тратят ракеты на украинские разведывательные беспилотники типа «Лелеки».

«Они успевают, не знаю, они их производят – ракеты к ним дорогущие, – в большем количестве, чем нам поступает тех же "Матриксов" или "Лелек". Ракета стоит примерно столько, сколько "Лелека", даже больше, но они стреляют и стреляют, у них нет дефицита этих ракет», — рассказал разведчик в интервью украинской радиостанции «Радио НВ».


Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО работают и «раз за разом» демонстрируют эффективность.

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#ВСУ
#ракеты
#Украина
#Россия
#беспилотники
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Экс-глава ЦРУ Петреус: Наступлению ВСУ не поможет даже западная бронетехника
14 июля 2023, 22:39

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ испытывают серьезные трудности при попытках прорыва российской обороны из-за плотных минных заграждений, перед которыми бессильна даже передовая западная тяжелая техника. Об этом рассказал экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус.
По его словам, ВС РФ качественно окопались и усилили оборонительные линии, заминировав поля.

«ВСУ не смогут добиться существенного прогресса, не обладая господством в небе, в этих условиях контрнаступлению не поможет даже передовая западная бронетехника», - заявил Петреус в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

При этом, дроны, на которые так надеялись ВСУ, успешно ликвидируются российскими силами с помощью средств радиоэлектронной борьбы. 

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#ВСУ
#ВС РФ
#контрнаступление
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Рогов: ВСУ обстреляли Черниговку Запорожской области
14 июля 2023, 22:31

Фото: iStock/vadimrysev

Поселок городского типа Черниговка Запорожской области подвергся обстрелу с украинской стороны. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Нацисты обстреляли пгт. Черниговка Запорожской области. Ориентировочно в 21:00 украинские боевики обстреляли восточную часть пгт Черниговка в районе железнодорожного моста», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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#Владимир Рогов
#Запорожская область
#обстрел
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NYT: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ
14 июля 2023, 22:17

Фото: iStock/JARAMA

Аналитики и официальные лица в США считают, что кассетные боеприпасы, переданные Штатами Украине, не окажут немедленного влияния на положение ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на сотрудников Пентагона, пожелавших остаться анонимными.
«Официальные лица и военные аналитики в США предупреждают, что американские кассетные боеприпасы немедленно не помогут Украине в ее контрнаступлении против российской обороны», - говорится в статье.

При этом подчеркивается, что эффект от кассетных боеприпасов будет виден позднее в случае, если союзники передадут Украине намного больше боеприпасов.

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#ВСУ
#спецоперация
#кассетные боеприпасы
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Залужный: Украина вернет Крым, даже если союзники будут против
14 июля 2023, 21:41

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина вернет Крым, даже если западные союзники будут против, передает Washington Post.
«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать – меня никто не остановит», – заявил главком ВСУ.

При этом он подчеркнул, что не будет ни у кого спрашивать разрешения для нанесения ударов по территории России. По словам Залужного, именно Украина должна решать, как именно убивать врага. Уточнив, что если страны Запада боятся использовать оружие против России, значит Украина будет убивать из своего, столько, сколько будет нужно, заключил главком ВСУ.

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#ВСУ
#Крым
#Валерий Залужный
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China Times: США отправят Украине сотни списанных ракет
14 июля 2023, 21:22

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США передадут Киеву сотни списанных ракет MIM-23 Hawk, выкупленных у Тайваня, для укрепления ПВО Украины. Об этом пишет тайваньское издание China Times, ссылаясь на собственный источник, пожелавший остаться анонимным.
«Сначала мы ломали голову над тем, что делать с сотнями списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk из четырех дивизионов и 18 батарей, но после тайваньско-американских консультаций США подтвердили, что выкупят у Тайваня списанные ракеты», - передает издание слова своего источника.

При этом уточняется, что далее списанные ракеты будут переданы Киеву в рамках военной помощи для укрепления ПВО Украины.
Уточняется, что переговоры с США состоялись еще в 2022 году, ракеты же списали в конце июня текущего года.

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#США
#Украина
#Тайвань
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Экс-разведчик США Риттер: Зеленский начал этот конфликт, а не Россия
14 июля 2023, 20:22

Фото: iStock/ffikretow

Российский лидер Владимир Путин вычислил план руководства Украины по захвату Донбасса и Крыма и нанес удар на опережение противника. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Президент Украины Владимир Зеленский начал эту войну, а не Россия. Если бы он имплементировал Минские соглашения, ничего бы не произошло», — отметил Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Он напомнил, что заключение Минских соглашений было необходимо Западу для того, чтобы выиграть время.

По словам Риттера, Украина несколько лет готовилась к наступательным операция по захвату Крыма и Донбасса. Однако Россия поняла намерения украинского руководство и опередила его, начав специальную военную операцию. Таким образом, Риттер заключил, что ни одно государство не должно сидеть и ждать, пока на него нападут.
 
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#Украина
#Россия
#спецоперация
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Ермак: Контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось
14 июля 2023, 20:07

Фото iStock/Dmytro Sheremeta

Украинские войска в ходе своего контрнаступления продвигаются медленнее, чем планировалось. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает агентство Франс Пресс.
Согласно статье, Ермак признал, что ВСУ продвигают не так быстро, как было запланировано. Однако в офисе украинского президента также отметили, что не будут приукрашивать успехи ВСУ в ходе контрнаступления на российские силы.

При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ сломали все планы Киева и НАТО по успешному контрнаступлению ВСУ.

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#ВСУ
#контрнаступление
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ВСУ несут существенные потери от бойцов «Ахмата» в районе Артемовска
14 июля 2023, 18:47

Фото: РИА Новсти/Евгений Биятов

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что на Артемовском направлении активные боевые действия ведут подразделения спецназа «Ахмат», благодаря действиям которого ВСУ несут большие потери.
«Решительные действия чеченского спецназа «Ахмат» позволили не только нанести противнику существенные потери, но и взять в плен 13 националистов», - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

По его словам, спецназ «Ахмата» мог взять пять единиц трофейной техники. Таким образом, в руки чеченским бойцам попали два вражеских танка, два автомобиля и одна боевая бронированная машины.

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#спецназ «Ахмат»
#спецоперация
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Пасечник: ВСУ более 20 раз попытались атаковать ЛНР с начала июля
14 июля 2023, 18:31

Фото: iStock/Olena_Z

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что ВСУ с начала июля совершили порядка 20 попыток прорыва российской линии обороны.
«Противник не оставляет попыток прорваться на территорию ЛНР. Только с начала июля подразделения вооруженных сил Украины предприняли более 20 безуспешных атак, понеся существенные потери», - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что специалисты БПЛА и разведчики вовремя обнаруживали подготовку к наступательным действиям и наносили удары по скоплениям живой силы ВСУ.

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