Командир ВСУ Маслов: У России нет никакого дефицита ракет для уничтожения украинских дронов

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У России нет никакого дефицита ракет к комплексам ПВО, она готова их тратить на любые украинские беспилотники. Об этом заявил командир одного из отделений разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонид Маслов
По словам Маслова, ВС РФ легко тратят ракеты на украинские разведывательные беспилотники типа «Лелеки».
«Они успевают, не знаю, они их производят – ракеты к ним дорогущие, – в большем количестве, чем нам поступает тех же "Матриксов" или "Лелек". Ракета стоит примерно столько, сколько "Лелека", даже больше, но они стреляют и стреляют, у них нет дефицита этих ракет», — рассказал разведчик в интервью украинской радиостанции «Радио НВ».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО работают и «раз за разом» демонстрируют эффективность.
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«Они успевают, не знаю, они их производят – ракеты к ним дорогущие, – в большем количестве, чем нам поступает тех же "Матриксов" или "Лелек". Ракета стоит примерно столько, сколько "Лелека", даже больше, но они стреляют и стреляют, у них нет дефицита этих ракет», — рассказал разведчик в интервью украинской радиостанции «Радио НВ».
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Артем Путинцев