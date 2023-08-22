Командир ВСУ расстрелял своего бойца

Фото: iStock/Three Spots
Под Купянском командир подразделения Вооруженных сил Украины расстрелял своего бойца, который испугался боя с российской армией, рассказал знакомый с ситуацией источник в интервью «РИА Новости».
«Целое отделение ВСУ легло во время штурма, но есть нюанс. У одного ВСУшника ранения носили очень специфический характер – сзади сбоку. И лежал он в направлении своего тыла», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Выяснилось, что телефон расстрелянного бойца вел видеозапись и находился в кармане его бронежилета. На кадрах видно, как солдат ВСУ начинает убегать, а его сослуживец стреляет в него.
Читайте также:
Российская авиация нанесла удар по скоплениям ВСУ на Ореховском направлении
ВСУ пытаются обмануть российских солдат путем «радиоигр»
Le Temps: Украинский офицер заявил, что приход зимы осложнит ситуацию для ВСУ
Евгения Парфентьева