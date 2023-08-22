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Командир ВСУ расстрелял своего бойца

Под Купянском командир ВСУ расстрелял своего бойца
22 августа 2023, 09:50

Фото: iStock/Three Spots

Под Купянском командир подразделения Вооруженных сил Украины расстрелял своего бойца, который испугался боя с российской армией, рассказал знакомый с ситуацией источник в интервью «РИА Новости».
«Целое отделение ВСУ легло во время штурма, но есть нюанс. У одного ВСУшника ранения носили очень специфический характер – сзади сбоку. И лежал он в направлении своего тыла», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Выяснилось, что телефон расстрелянного бойца вел видеозапись и находился в кармане его бронежилета. На кадрах видно, как солдат ВСУ начинает убегать, а его сослуживец стреляет в него.


При этом, расстрелянный боец оказался мобилизованным. Его моральный дух был надломлен давно, а страх боестолкновения с русскими под Купянском окончательно вывел его из себя.

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#всу
#убийство
#сво
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Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили под Херсоном гаубицу М777
22 августа 2023, 10:06

Фото: iStock/NiseriN

Российские артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили под Херсоном гаубицу М777 американского производства и 120-миллиметровый миномет. Об этом РИА Новости сообщил источник, который знаком с ситуацией.
Отмечается, что также были уничтожены расчеты и боекомплекты этих орудий. Источник дополнил, что в районе островов, которые расположены в устье Днепра, уничтожены две позиции подразделений ВСУ, при этом двенадцать украинских солдат уничтожены; пять получили были ранены.

На позиции ВСУ на Каховском направлении были уничтожены пять украинских военнослужащих.

Ранее подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд украинских боевиков численностью около 150 человек, который пытался закрепиться на левом берегу Днепра.  Бойцы группировки «Днепр» навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки ВСУ.

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#сша
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#вс рф
#солдат
#сбу
#спецоперация
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Украина планирует захватить Крым с помощью ракет JASSM
Forbes: Украина собирается захватить Крым с помощью крылатых ракет JASSM
22 августа 2023, 10:02

Фото: iStock/vadimrysev

Украина просит у США крылатые ракеты JASSM, чтобы захватить Крым, сообщает Forbes.
«F-16, оснащенные JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма «без боя», - прокомментировал ситуацию аналитика аналитического центра RAND Corporation Бринн Таннехилл.

Все дело в том, что ракеты Storm Shadow или SCALP, которые находятся в распоряжении Киева, не совместимы с американскими истребителями F-16.

Однако, Таннехилл напомнил, что Украина получит F-16 не скоро. Никто не может однозначно ответить на вопрос – помогут ли американские истребители хоть как-то повлиять на исход конфликта. 

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#ракета
#всу
#крым
#сша
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В Кривом Роге произошёл взрыв
22 августа 2023, 08:57

Фото: iStock/RamonCast

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе.
Председатель совета обороны Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул проинформировал о взрыве в городе. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
 
«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал Александр Вилкул.
Чуть позже он добавил, что атака на город случилась примерно в 5:30 утра.

Ранее сообщалось, что утром 22 августа российская авиация нанесла удар по скоплениям ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Сегодня с рассветом наша тактическая авиация активно отрабатывает ФАБами-500 по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники на запорожском фронте», - прокомментировал ситуацию Рогов.
Он также отметил, что основной удар пришел на район Орехово.

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#взрыв
#сво
#украина
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Российская авиация нанесла удар по скоплениям ВСУ на Ореховском направлении
Рогов: Российская авиация ударила по скоплениям ВСУ на Ореховском направлении
22 августа 2023, 08:44

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Утром 22 августа российская авиация нанесла удар по скоплениям ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Сегодня с рассветом наша тактическая авиация активно отрабатывает ФАБами-500 по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники на запорожском фронте», - прокомментировал ситуацию Рогов.

Он также отметил, что основной удар пришел на район Орехово. 

​В то же время, Вооруженные силы Украины пытаются ввести в заблуждение российскую разведку под Купянском. При этом, в районе купянского железнодорожного вокзала ВСУ «имитирую бурную деятельность».

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#запорожская область
#сво
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ВСУ пытаются обмануть российских солдат путем «радиоигр»
Марочко: ВСУ пытаются обмануть российскую разведку под Купянском
22 августа 2023, 08:16

Фото: iStock/zabelin

Вооруженные силы Украины пытаются ввести в заблуждение российскую разведку под Купянском, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«За последнее время на купянском направлении наблюдается увеличение количества «радиоигр» со стороны ВФУ. Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий», - прокомментировал ситуацию Марочко.

Он также отметил, что в районе купянского железнодорожного вокзала ВСУ «имитирую бурную деятельность». 

В тоже время, Вооруженные силы Украины в спешке оставляют Купянск. Отмечается, что российские войска уже находятся на подъезде к городу. При этом, украинская администрация Купянска экстренно эвакуировалась из города.

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#андрей марочко
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В США наблюдают, как ВСУ «тают» на глазах
Макгрегор: ВСУ тают в результате контрнаступления
22 августа 2023, 07:46

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины «тают» в результате провального контрнаступления, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Думаю, мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

Полковник раскрыл, что западные СМИ упорно умалчивают о том, почему ВСУ добровольно сдаются в плен. Видя тотальные провалы в наступательных операциях, горы раненых и трупов, украинцы складывают оружие и сдаются в плен ВС РФ, зная, что там с ними  будут обращаться хорошо и вскоре обменяют на российских пленных. 

Ранее украинский офицер заявил, что наступление зимы еще сильнее осложнит и без того тяжелую ситуацию для Вооруженных сил Украины. По его словам, сложности для украинской армии уже не за горами. С приходом дождей, сырости и грязи ВСУ будет все труднее пробиваться через линии российской обороны.

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#вс рф
#всу
#сво
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Украинский офицер заявил, что приход зимы погубит ВСУ
Le Temps: Украинский офицер заявил, что приход зимы осложнит ситуацию для ВСУ
22 августа 2023, 06:56

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Наступление зимы еще сильнее осложнит и без того тяжелую ситуацию для Вооруженных сил Украины, заявил офицер украинского батальона Михаил в интервью Le Temps.
«Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет», - прокомментировал ситуацию Михаил.

По его словам, сложности для украинской армии уже не за горами. С приходом дождей, сырости и грязи ВСУ будет все труднее пробиваться через линии российской обороны. 

В тоже время, Вооруженные силы Украины уже в спешке оставляют Купянск. Отмечается, что российские войска уже находятся на подъезде к городу.При этом, украинская администрация Купянска экстренно эвакуировалась из города.

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#всу
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Наемник из США перед гибелью обещал отцу рассказать о задании
Daily Mail: Наемник из США перед гибелью обещал отцу рассказать о задании
22 августа 2023, 06:37

Фото: iStock/dangutsu

Американский наемник, воевавший на Украине, перед гибелью пообещал отцу рассказать о задании. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, 48-летний Джефф Джонс 31 июля был убит в результате минометного удара в районе Артемовска.

Его отец Говард Джонс рассказал, что военный поддерживал с ним связь, но иногда на неделю пропадал. В день гибели наемник отправил отцу сообщение о том, что пойдем на выполнении миссии, которую другие группы выполнять боялись.

«Он сказал, что расскажет нам, когда вернется. Я отправил ему сообщение, так и не получил ответа», — цитирует Daily Mail слова Джонса-старшего.

Он добавил, что спустя несколько часов ему стало известно о ликвидации сына.

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Кеннеди-младший: От американцев скрывают правду о плачевном состоянии ВСУ
22 августа 2023, 06:16

Фото: сайт Роберта Кеннеди-младшего

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента Джона Ф. Кеннеди, считает, что скрывают правду о плачевном состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом ведущие СМИ Соединённых Штатов уже признают провал украинского контрнаступления.
«Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что украинская армия находится на грани краха», — отметил политик.

Издание The Telegraph писало о том, что НАТО уже не верит в победу Украины. Потери ВСУ вынуждают западных политиков искать новые пути решения проблемы.

Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил, что передача ВСУ истребителей F-16 не изменит ситуацию на Украине в лучшую сторону и не предотвратит коллапса, поскольку требуется много времени на подготовку пилотов. Такие самолёты сложны в использовании, необходимо иметь навыки для работы с этими машинами.

Кеннеди-младший также отметил, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Украине, несмотря на то, что местные жители нуждаются в медицинской страховке и талонах на еду.

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