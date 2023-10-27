Командир ЗРК «Тор» показал следы попадания снарядов ВСУ по машине

Фото: сайт Минобороны РФ
Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь в зоне российской СВО пообщался с расчётом ЗРК «Тор». Командир российского комплекса продемонстрировал следы попадания снарядов ВСУ по машине, в том числе от HIMARS.
«Даже после попадания ПРР завели двигатель и умудрились уехать с места обстрела. Switchblade американского производства в нас прилетал. Там тоже приходилось вытягивать. Ну и работала артиллерия. Артиллерия, как правило, не попадает с первого раза», — цитирует издание слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян