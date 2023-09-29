Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Командиры ВСУ расстреляли двоих украинских военных при попытке сдаться в плен

Командиры ВСУ расстреляли двоих украинских военных при попытке сдаться в плен

Кадыров: ВСУ расстреляли двоих украинских военных при попытке сдаться в плен
29 сентября 2023, 12:52
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские командование расстреляло двух военных за то, что они хотели сдаться в российский плен.
По его словам, в плен попали три украинских военных в районе Клещеевки, одному из них сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Еще двое их товарищей были убиты своими же командирами при попытке перехода к российским войскам. Звучит жутко, и кто-то может даже засомневаться, но очень и очень зря», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.


По его словам, вся подобная информация исходит от людей, которые были по ту сторону баррикад. Он также рассказал, что украинские командование отправляет своих бойцов на передовые позиции, уверяя, что там нет ВС РФ, тем самым отправляют их на убой, путем обмана и угроз.

Кадыров призвал украинских военных, которые не хотят погибать за киевский режим, сдаваться, пообещав сохранить им жизни.

Читайте также:

«Нет выбора»: Маск высказался о мобилизации на Украине

Двое украинских военных застрелили сослуживца, который мешал им сдаться в плен

Рогов раскрыл новый феномен украинского контрнаступления
#помощь
#режим
#информация
#вс рф
#кадыров
Читайте нас в
ВСУ обстреляли Белгородскую область, пострадали два дома и школа
29 сентября 2023, 12:44

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Под обстрел попало село Дорогощь Грайворонского городского округа.

«Осколками снарядов повреждены два частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы и один автомобиль. Также повреждения имеются в здании местной школы», - прокомментировал ситуацию Гладков.

К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

Гладков напомнил, что в настоящий момент школы Белгородской области работают в дистанционном режиме. 

На месте происшествия работают экстренные службы.

Читайте также: 

19-летний срочник ранен после атаки дрона-камикадзе в Курской области

Под украинским огнём в Херсонской области погибла 19-летняя девушка

Европейский чиновник объяснил Киеву, приблизят ли атаки по Крыму Украину к «прорыву»
#школы
#автомобиль
#село
#происшествия
#дома
#обстрел
#белгород
#вячеслав гладков
Читайте нас в
Австрийский полковник Райснер: успехи ВСУ при наступлении сильно переоценены
29 сентября 2023, 12:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Полковник австрийских вооруженных сил и военный эксперт Маркус Райснер заявил, что успехи ВСУ в ходе контрнаступления сильно переоценены, при этом ситуация уже может склониться в сторону ВС РФ, передает Deutsche Presse-Agentur.
«Отдельные линии обороны россиян преодолеваются с большими потерями, но до сих пор не было ни одного реального прорыва. Мы должны бить тревогу, что после 117 дней контрнаступления до сих пор не удалось добиться оперативного прорыва», — пояснил Райснер.

Он также отметил, что Украина получает мало боевой, и ситуация может уже в ближайшее время склониться в сторону российских сил. Райснер призвал существенно усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы она имела возможность защищать объекты инфраструктуры. Он объяснил, что в случае повреждения энергоснабжения Украины будет также нарушена основа производства вооружения.

Читайте также:

Европейский чиновник объяснил Киеву, приблизят ли атаки по Крыму Украину к «прорыву»

В США раскрыли катастрофические последствия контрнаступления ВСУ

Новости СВО: как ВС РФ применили робота-снайпера и где вынудили ВСУ отступить
#сша
#украина
#сво
#всу
#вс рф
#вооружения
Читайте нас в
Европейский чиновник объяснил Киеву, приблизят ли атаки по Крыму Украину к «прорыву»
Bloomberg: в Европе не считают, что атаки по Крыму приблизят Киев к «прорыву»
29 сентября 2023, 12:32

Фото: iStock/NiseriN

Атаки Киева по Крыму не приблизят Украину к прорыву, передаёт Bloomberg со ссылкой на слова европейского чиновника, который пожелал сохранить анонимность.
«Операции (Киева) являются частью более широкой стратегии. Но они вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в наземной войне в этом году», - прокомментировал ситуацию европейский чиновник. 

Напомним, крайний удар по Крыму произошёл 22 сентября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Ударной волной от взрыва были выбиты стекла в десяти жилых домах, расположенных в центре города. Сообщается, что украинские военнослужащие нанесли удар в Севастополе крылатой ракетой Storm Shadow американского производства.

Читайте также: 

19-летний срочник ранен после атаки дрона-камикадзе в Курской области

NYT: Киев ждет катастрофическое поражение при продолжении контрнаступления

Рогов: Солдаты ВСУ активно сдаются группами на Ореховском направлении
#удар
#европа
#крым
#всу
#севастополь
#сво
#украина
Читайте нас в
19-летний срочник ранен после атаки дрона-камикадзе в Курской области
29 сентября 2023, 12:20

Фото: iStock/NatureNow

Молодой военный получил ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе по Курской области, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, 19-летний уроженец Липецкой области поступил на срочную службу в Вооружённые силы РФ. Вчера вечером украинский дрон-камикадзе ударил по позициям российских военных в Глушковском районе Курской области, там и находился пострадавший.

Парня доставили в местную больницу, где медики диагностировали осколочное ранение правой ноги и другие травмы после взрыва мины.

Вчера в результате обстрела города Алёшки Херсонской области со стороны ВСУ погибла 19-летняя девушка.

Читайте также: 

NYT: Киев ждет катастрофическое поражение при продолжении контрнаступления

РИА: Раненый украинский пленный рассказал, как ВСУ обстреляли сослуживцев

Польша подтвердила что ракета, убившая двух человек в 2022 году, была украинской
#дрон
#пострадавший
#травмы
#медики
#всу
#ранение
#вс рф
Читайте нас в
Под украинским огнём в Херсонской области погибла 19-летняя девушка
29 сентября 2023, 11:59

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате обстрела города Алёшки Херсонской области со стороны ВСУ погибла 19-летняя девушка, об этом сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах.
«В результате артиллерийского обстрела ВСУ в районе школы не совместимые с жизнью травмы получила гражданка 2004 года рождения. Проводится судебно-медицинская экспертиза», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Вчера Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Алёшки Херсонской области, снаряд разорвался рядом с детским садом. К счастью, никто из детей не пострадал, однако, травмы получила сотрудница дошкольного учреждения, которая в момент обстрела находилась на улице.

Читайте также: 

Двое украинских военных застрелили сослуживца, который мешал им сдаться в плен

Военный Дандыкин: ВСУ намерены мобилизовать до 500 тысяч человек к весне

МО: Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации украинских войск в ДНР


#школы
#снаряд
#травмы
#всу
#удар
#херсонская область
#детский сад
#погибшие
#обстрел
Читайте нас в
Подмосковные специалисты ремонтируют жилые дома в Мариуполе
29 сентября 2023, 11:50

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Строители из Московской области продолжают ремонтно-восстановительные работы многоквартирных жилых домов в Орджоникидзевском районе Мариуполя.

Трёхэтажное кирпичное здание жилого дома в одном из переулков Орджоникидзевского района города получило значительные повреждения от прямых попаданий снарядов и возгораний.

Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы. На сегодняшний день производится отделка мест общего пользования.

«До завершения восстановительных работ будет проведена новая электропроводка и реконструирован фасад здания. Строители из Подмосковья активно проводят восстановительно-ремонтные работы, прилагая все усилия для обеспечения мариупольцам комфортной жизни», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.


При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

Читайте также:

Совсем скоро школа в Мариуполе примет своих учеников.

В Центральном районе города Мариуполя полным ходом идёт восстановление детского сада.

Подмосковные специалисты продолжают работы по благоустройству и озеленению Приморского парка Мариуполя.

#мо
#школа
#качество
#специалисты
#качество жизни
#антон велиховский
#здание
#министр
#дома
#строители
Читайте нас в
В США раскрыли катастрофические последствия контрнаступления ВСУ
NYT: Киев ждет катастрофическое поражение при продолжении контрнаступления
29 сентября 2023, 10:18

Фото: iStock/JARAMA

В случае продолжения украинского контрнаступления ВСУ потерпят катастрофическое поражение. В этом уверен журналист The New York Times Дэвид Френч.
«Командиры ВСУ будут слишком долго продвигать наступление, подталкивать солдат и армию к переломному моменту, полагая, что настоящий прорыв уже не за горами», - считает Френч.

Однако он напомнил о весеннем наступлении Германии в 2018 году, которая наносила удар за ударом и добилась локальных успехов ценой полного обескровливания армии.

Френч уверен, что как только страны Запада ослабят поддержку Украины, ВСУ сразу же потерпят поражение на поле боя. Таким образом, по словам автора, победа России над Украиной будет означать и победу над США.

Читайте также:

Конгресс США одобрил выделение Украине 300 млрд долларов

Макгрегор: Россия навредила США, используя их же глупость

Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней
#сша
#россия
#победа
#конфликт
#всу
Читайте нас в
«Нет выбора»: Маск высказался о мобилизации на Украине
Маск: у украинцев нет выбора не служить в армии
29 сентября 2023, 10:00

Фото: iStock/Oleksander Bontei

У украинцев нет выбора не служить в армии. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.
Ранее американский адвокат, писатель и журналист Гленн Гринвальд заявил, что украинцы начали осознавать, что их используют как пушечное мясо, поэтому стали ещё активнее покидать страну.

Маск согласился с мнением Гринвальда, добавив, что у украинцев не осталось выбора не служить в армии.

Издание Le Figaro также писало, что по данным начала сентября, Украину пытались покинуть огромное количество мужчин. Более 13 тысяч украинцев, которые желали всеми способами уклониться от мобилизации, были арестованы. 

Читайте также:

Военный эксперт допустил мобилизацию в ВСУ до полумиллиона украинцев

Рогов раскрыл новый феномен украинского контрнаступления

Двое украинских военных застрелили сослуживца, который мешал им сдаться в плен
#украина
#мобилизация
#сво
#военные
Читайте нас в
Новости СВО: как ВС РФ применили робота-снайпера и где вынудили ВСУ отступить
29 сентября 2023, 09:49

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военнослужащие успешно пресекают атаки противника и не дают ему продвинуться. Сразу на нескольких направлениях ВС РФ идут в наступление. Редакция «Радио 1» расскажет об актуальной обстановке в зоне проведения СВО и о том, какое вооружения ВС РФ впервые применили на фронте.

ВС РФ применили в зоне СВО робота-снайпера

 
В зоне проведения спецоперации российские военнослужащие впервые применили антиснайперский комплекс «Сосна-Н». Об этом сообщило агентство ТАСС. Робот-антиснайпер способен сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать оптические устройства противника. Дальность подавления вражеского огня составляет две тысячи метров.

ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью

 
Система российской ПВО зафиксировала и уничтожила беспилотник противника над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ. На территорию региона также пыталась проникнуть диверсионная группа ВСУ, однако российские военнослужащие пресекли попытку вылазки.

ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях
ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях

Беспилотник повредил подстанцию в Курской области


Минувшей ночью беспилотник противника сбросил два взрывчатых устройства на подстанцию в Курской области. В результате происшествия произошел пожар в одном из трансформаторов, что привело к обесточиванию нескольких населенных пунктов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт. На место прибыли аварийные службы, проводятся работы по восстановлению подачи электроэнергии.


Последние новости СВО


Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что активные бои возобновились на Времевском участке. Противник перешел в контратаку, однако российские войска пресекли попытку наступления, в результате чего ВСУ были вынуждены вернуться на свои позиции. Украинские военнослужащие концентрируют силы и пытаются закрепить позиции на Херсонском направлении и в районе Днепра.
 
По информации портала WarGonzo, ВС  РФ контратакуют на Угледарском направлении, есть небольшие продвижения. На Донецком участке фронта российские бойцы продолжают штурм Марьинки. Артиллерия ВС РФ нанесла удар по Авдеевке.
На Бахмутском направлении ситуация не изменилась. Стороны конфликта по-прежнему ведут непрекращающиеся бои. Российские подразделения перешли в атаку в направлении Григоровки и Клещевки, продвижения незначительные, высокие точки местности занимают ВСУ.


Читайте также:

Двое украинских военных застрелили сослуживца, который мешал им сдаться в плен

В Генштабе ВС РФ раскрыли планы по мобилизации

Рогов раскрыл новый феномен украинского контрнаступления



#минобороны рф
#беспилотник
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#удар
#пво
Читайте нас в
Достижения.рф