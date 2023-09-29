Командиры ВСУ расстреляли двоих украинских военных при попытке сдаться в плен

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«Еще двое их товарищей были убиты своими же командирами при попытке перехода к российским войскам. Звучит жутко, и кто-то может даже засомневаться, но очень и очень зря», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров призвал украинских военных, которые не хотят погибать за киевский режим, сдаваться, пообещав сохранить им жизни.
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