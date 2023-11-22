Командиры ВСУ украли миллион долларов, когда закупали генераторы

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Командиры ВСУ из Чернигова присвоили миллион долларов, когда закупали генераторы.
Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. Действия командиров нанесли убытки в 38 млн гривен (примерно 1 млн долларов.) убытков Украине из-за космических цен на генераторы.
Известно, что военные заключали с поставщиками дополнительные соглашения. Это серьёзно сказывалось на конечной стоимости оборудования. При этом уже закупленные генераторы не поставляли в подразделения, а накапливали на складах.
Таким образом менее 15% от всего объема генераторов передали в части.
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«Комиссия по аудиту при министерстве обороны Украины разоблачила командование одной из Черниговских воинских частей на колоссальных расходах из бюджета», - сказано в материале на сайте ТСН.
Таким образом менее 15% от всего объема генераторов передали в части.
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Мария Фирсова