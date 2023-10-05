Командование ВС Украины уничтожили уникальной российской бомбой

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Командование Вооруженных сил Украины под Соледаром уничтожили уникальной бомбой ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), которую применили с истребителя-бомбардировщика Су-34. Информацию сообщает издание «Комсомольская правда», ссылаясь на полковника в отставке Виктора Баранца.
По информации военного эксперта, атака была совершена по штабу отдельной тактической группы «Соледар», которая располагается около села Александро-Калиново.
«Результат: около 50 «вэсэушников» (и не только их) ликвидировано, примерно столько же раненых», — сообщил автор материала.
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