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Командование ВСУ заставляет идти бойцов в наступление любой ценой

NZZ: Солдаты ВСУ пожаловались на генералов, требующих продвигаться любой ценой
30 августа 2023, 11:32

Фото: iStock/IherPhoto

Украинские генералы губят военнослужащих, заставляя их идти вперед любой ценой. Об этом сообщает газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на бойцов ВСУ.

Собеседник издания рассказал, что мотивация украинских бойцов начала снижаться, так как условия наступления сложны, а командование обращается с подчиненными как с пушечным мясом.

По словам военнослужащих Украины, в войсках не хватает саперов, поэтому им приходится заниматься разминированием вручную, что вызывает недовольство у офицеров, так как это длительный процесс. ​Командование заставляет идти в ​наступление, ​отправляя солдат на смерть, подытожили военнослужащие ВСУ.

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Белый дом: США по-прежнему не поощряют украинские удары по территории России
30 августа 2023, 17:08

Фото: iStock/Jon Rehg

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США по-прежнему не поощряют удары ВСУ по территории РФ и не содействуют им, передает РИА Новости.
Ранее официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн заявил, что США предлагают Киеву самому комментировать свои военные операции на территории России, так как именно Украина несет за них ответственность. 

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 30 августа ночью была совершена попытка массовой атаки беспилотников в ЦФО. Один беспилотник самолетного типа, направлявшийся в Москву, в 3:30 был уничтожен над территорией Рузского района.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Киева атаковать территории РФ с помощью БПЛА, которые были предприняты в ночь на среду, 30 августа, говорят о тупиковости, в которой находятся власти Украины.

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Дрон ВСУ взорвался на территории исправительной колонии в Горловке
30 августа 2023, 17:04

Фото: iStock/vadimrysev

На территории исправительной колонии в Горловке взорвался украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом стало известно из сообщения представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: населенный пункт Горловка: детонация БПЛА на территории Исправительной колонии №5», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что взрыв произошел 30 августа в 10.30.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после попытки массированной атаки украинских БПЛА, минувшей ночью, российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять соответствующие меры по недопущению подобных атак в дальнейшем.

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В США ужаснулись положением ВСУ
Журналист Никсон: Украина рискует потерять всех солдат
30 августа 2023, 16:53

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что при нынешних темпах ВСУ уже скоро лишатся всего личного состава, что ознаменует конец контрнаступления. Об этом Никсон сообщил на своем YouTube-канале.
По словам Никсона, киевский режим постепенно теряет поддержку союзников Запада. Никсон также отметил, что при наблюдающемся сокращении состава украинских войск, им будет сложно даже обороняться.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства всех членов НАТО. Джонсон отметил, что Крым имеет огромное значение для РФ, и любые угрозы его захвата будут рассматриваться как реальные.

Бывший аналитик ЦРУ добавил, что мощные системы ПВО ВС РФ не позволяют украинским войскам наносить по Крыму удары даже современным западным оружием.

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Пентагон: за информацией об атаках на Россию нужно обращаться к Украине

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#пво
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Пентагон: за информацией об атаках на Россию нужно обращаться к Украине
30 августа 2023, 16:29

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн заявил, что США предлагают Киеву самому комментировать свои военные операции на территории России, так как именно Украина несет за них ответственность. Об этом сообщает РИА Новости.
Официальный представитель Пентагона добавил, что только Украина ответственна за свои действия, поэтому для получения информации об атаках Гарн рекомендовал журналистам обращаться к украинской стороне.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Киева атаковать территории РФ с помощью БПЛА, которые были предприняты в ночь на среду, 30 августа, говорят о тупиковости, в которой находятся власти Украины.

Ранее  мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 30 августа ночью была совершена попытка массовой атаки беспилотников в ЦФО. Один беспилотник самолетного типа, направлявшийся в Москву, в 3:30 был уничтожен над территорией Рузского района.

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Минобороны: Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили штаб оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ

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#донецк
#шойгу
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Минобороны: Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации
30 августа 2023, 16:21

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, которые применяются в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Это поручение Шойгу дал во время поездки на одно из предприятий концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

Ранее Шойгу заявил, что в спецоперации на сегодняшний день важнейшая роль отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки российский войск всем необходимым для её ведения. Также гендиректор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части российских войск.

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Минобороны: ВС России уничтожили штаб оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ

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#вс рф
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Шойгу: контрбатарейной борьбе отводят важную роль в СВО на сегодняшний день
30 августа 2023, 14:58

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в спецоперации на сегодняшний день важнейшая роль отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки российский войск всем необходимым для её ведения. Об этом Шойгу сообщил по итогам посещения предприятия Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в Тульской области.
Гендиректор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части российских войск.

Напомним, ранее Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Глава оборонного ведомства отметил, что в России пристально следят за программой ведения боевых действий, которые используют НАТО, чтобы разработать способы противодействия им.

Шойгу также подчеркнул, что об исчерпанном боевом потенциале Украины говорят «предварительные итоги боевых действий».

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Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан

Минобороны: ВС России уничтожили штаб оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ
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#нато
#донецк
#шойгу
#спецоперация
#вс рф
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Под Воронежем системами РЭБ подавлен вражеский БПЛА
30 августа 2023, 14:45

Фото: iStock/R_Type

В среду, 30 августа, под Воронежем российские системы радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Сегодня днём в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолётного типа.», - написал Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших среди мирного населения нет. Место падения вражеского беспилотника оцеплено. Сейчас там работают экстренные службы региона.

Также известно, что в Орловской области средствами РЭБ обезврежен очередной украинский беспилотный летательный аппарат. Повреждений и пострадавших нет.

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#бпла
#аппарат
#telegram
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В Орловской области уничтожен очередной украинский беспилотник
30 августа 2023, 14:27

Фото: iStock/rancho_runner

В Орловской области средствами РЭБ обезврежен очередной украинский беспилотный летательный аппарат. Повреждений и пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.
«Друзья, сегодня еще один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района Орловской области», - написал Клычков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что на земле нет никаких повреждений. также никто не пострадал. В настоящее время место падения вражеского БПЛА оцеплено, там находятся сотрудники правоохранительных органов. Ситуация в области находится под контролем, заключил Клычков.

Напомним, минувшей ночью произошла массовая атака беспилотников на территорию Центральной России.

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#аппарат
#мероприятия
#происшествия
#telegram
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HIMARS потеряли эффективность для ВСУ
Newsweek: Эффективность HIMARS на Украине начала снижаться
30 августа 2023, 14:20

Фото: iStock/vadimrysev

Американские системы HIMARS, которые используются украинскими военнослужащими в зоне СВО, начали терять свою эффективность. Об этом сообщил британский наемник изданию Newsweek.
Собеседник агентства заявил, что российские военнослужащие поняли стратегию ударов ВСУ с использованием HIMARS.  

Украинские солдаты использовали системы залпового огня для поражения ключевых российских позиций. Наемник пояснил, что Россия поменяла положение объектов и теперь размещает их вне радиуса поражения американских систем. По его словам, это существенно снижает эффективность вооружения ВСУ. 

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#сша
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#всу
#вооружения
#наемник
#пво
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