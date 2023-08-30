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Украинские генералы губят военнослужащих, заставляя их идти вперед любой ценой. Об этом сообщает газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на бойцов ВСУ.
По словам военнослужащих Украины, в войсках не хватает саперов, поэтому им приходится заниматься разминированием вручную, что вызывает недовольство у офицеров, так как это длительный процесс. Командование заставляет идти в наступление, отправляя солдат на смерть, подытожили военнослужащие ВСУ.
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