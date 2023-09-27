Командующий ЧФ Соколов впервые выступил после слухов ВСУ о своей гибели

Фото: Telegram-канал ЧФ
Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов впервые выступил после того, как ВСУ распространили слухи о его гибели при ударе по штабу ЧФ в Севастополе. Он заявил, что Черноморский флот уверенно выполняет поставленные перед ним задачи.
«Черноморский флот уверенно и успешно выполняет задачи, поставленные перед ним командованием. Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экрана центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев», - заявил Соколов в эфире телеканала «Звезда».
26 сентября Соколов принял участие в заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Военачальник был замечен на видео, которое опубликовало Минобороны.
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Элина Позднякова