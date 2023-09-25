Комбайн подорвался на гранатометной мине в Белгородской области

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В поселке Горьковский Белгородской области во время проведения работ по уборке урожая подорвался комбайн. Водитель не пострадал. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Во время этого под машиной раздался сильный взрыв. У комбайна выбило стекла, а также повреждена жатка. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы региона. Выяснилось, что мужчина наехал на гранатомётный выстрел ВОГ-17. Он не пострадал.
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