Комбайнёр наехал на мину во время уборки урожая в Белгородской области

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В селе Козинка Грайворонского района Белгородской области комбайнёр наехал на мину во время уборки урожая. Он, а также механизатор получили осколочные ранение и были экстренно госпитализированы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что машина также получила серьезные повреждения.
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