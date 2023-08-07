Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Комбайнёр наехал на мину во время уборки урожая в Белгородской области

Комбайнёр наехал на мину во время уборки урожая в Белгородской области

07 августа 2023, 10:15

Фото: iStock/Orientaly

В селе Козинка Грайворонского района Белгородской области комбайнёр наехал на мину во время уборки урожая. Он, а также механизатор получили осколочные ранение и были экстренно госпитализированы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне. Пятидесятилетний мужчина убирал пшеницу и наехал на комбайне на мину. При взрыве он получил осколочные раны лица, рук и ног. При этом механизатор получил более серьезные травмы. У него диагностированы осколочные ранение рук, ног, также осколки попали в глаза и живот. Оба они экстренно госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Уточняется, что машина также получила серьезные повреждения.

Читайте также:

В Белгородской области комбайн наехал на мину при сельхозработах

Один человек пострадал при обстреле белгородского поселка Красное

Аксёнов: В Крыму намолочено более двух миллионов тонн зерна
#помощь
#травмы
#глаза
#человек
#инцидент
#мужчина
#ранение
#машина
Читайте нас в
Очередной гуманитарный груз доставили из Чехова в зону СВО
07 августа 2023, 10:44

Фото: istockphoto / Biserka Stojanovic

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов совместно с Председателем Совета депутатов Михаилом Собакиным и настоятелем Вознесенской Давидовой Пустыни игуменом Сергием (Куксовым) передали в пункт сбора волонтёрской помощи необходимые вещи для военнослужащих.
В гуманитарном грузе для чеховских военнослужащих в зону проведения спецоперации отправили: боевое снаряжение, обмундирование, необходимый подручный инструмент и адресные посылки от родных и близких. Олимпийский чемпион Александр Поветкин специально для них передал спортивный инвентарь, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Основным грузом стала мобильная баня, которую военнослужащие очень ждали. В пресс-службе ответили, что в ближайшие дни она будет отправлена бойцам на передовую.
«Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и принимает участие в сборах гуманитарной помощи, которую мы регулярно отправляем нашим бойцам. Они сейчас находятся на переднем крае войны за нас. За нашу Родину. Эта поддержка очень важна для их боевого духа и настроя на победу над врагом!», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
Читайте также:

Глава Чехова Артамонов принял участие в выездной администрации.

Глава городского округа Чехов Артамонов проконтролировал ход строительных работ в школе.

В Чехове более 50 стихийных троп, протоптанных жителями, превратились в удобные, благоустроенные пешеходные дорожки.
#чехов
#поддержка
#григорий артамонов
#сво
#гуманитарная помощь
Читайте нас в
В Херсонской области найдены тела ещё двух погибших после разрушения Каховской ГЭС
07 августа 2023, 10:25

Фото: IStock/Bogdan_Pigulyak

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области достигло 57.
Экстренные службы сообщают, что обнаружены ещё два трупа.
 
«Обнаружены тела ещё двух человек, всего погибших при прорыве ГЭС – 57», –заявил представитель экстренных служб.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее сообщал, что итогом разрушения ГЭС стало затопление более 30 населённых пунктов, пострадали 134 человека.

Ранее глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил о конце существования Каховского водохранилища.

«Каховского водохранилища уже нет. <...> Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы», — сказал Сигута.
По его словам, сейчас ситуация выглядит так же, как было до образования водоема. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла.

Читайте также:

От Каховского водохранилища остались только лужицы

Сальдо: Откачка воды после теракта на Каховской ГЭС займет еще несколько недель

Аксенов: Крым готов жить без днепровской воды
#херсонская область
#погибшие
#сво
Читайте нас в
Пушилин: ВС России принимают меры в ответ на поставки ВСУ ракет большей дальности SCALP
07 августа 2023, 10:09

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин утверждает, что со стороны российской армии принимаются соответствующие контрмеры. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
«Характерно для Запада, когда они заявляют о том, что собираются поставить эти ракеты или какие-то виды вооружения, то с большой вероятностью это уже поставлено на территорию Украины», — отметил врио главы ДНР.

Пушилин добавил, что с учетом произошедшего ситуация для ДНР не изменится.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале подтвердил тот факт, что страна получила от Франции ракеты большой дальности SCALP. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что страна согласилась поставить Украине дальнобойные ракеты SCALP, но при условии, что их не будут применять на территории РФ.

Читайте также:

Пушилин: из-за ударов ВСУ кассетными бомбами растет число жертв среди мирных жителей

Экс-советник Кучмы Соскин: приказ Зеленского наступать на Запорожье уничтожает ВСУ

Франция передала Украине французские ракеты SCALP
#президент
#министр
#telegram
#днр
#владимир зеленский
#всу
#вооружения
#ракеты
#рф
#запорожье
#пушилин
Читайте нас в
В США спрогнозировали потери ВСУ до конца лета
Экс-разведчик США Риттер: Украина больше не может скрывать огромные потери среди ВСУ
07 августа 2023, 09:44

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Украина уже не в состоянии скрывать колоссальные потери, которые несут ВСУ в ходе своего контрнаступления. Так считает бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.
«Украинцы уже не могут это скрывать. Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того, как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения», — заявил Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Он отметил, что украинское командование пытается справиться с потерями, отправляя все больше украинских военных на поле боя. Однако, по мнению Риттера, такой подход только увеличит число жертв. Таким образом, американский военные уверен, что за последний месяц лета потери ВСУ могут составить около 500 тысяч убитыми.

Читайте также:

На СВО погиб бывший депутат Верховной Рады Сергей Слабенко

Под Одессой из кафе выгнали военного, пожаловавшегося на российскую музыку

На Западе заявили о скором окончании контрнаступления ВСУ
#военные
#кафе
#интервью
#депутат
#люди
#сво
#всу
#тела
Читайте нас в
На СВО погиб бывший депутат Верховной Рады Сергей Слабенко
07 августа 2023, 08:16

Фото: istockphoto Olena_Z

На СВО погиб бывший депутат Верховной Рады Сергей Слабенко, воевавший на Запорожском направлении.
57-летний Сергей Слабенко был народным депутатом Украины в 2002–2006 годах. После этого работал заместителем главы Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, с 2015- 2020 год являлся депутатом Волынского областного совета.
 
Сергея Слабенко уроженец Луцка. У него остались жена и двое детей.

Ранее сообщалось о смерти 41-летнего экс-вратаря ЦСКА и российской сборной по футболу Вениамина Мандрыкина. 

В ноябре 2010 года футболист попал в аварию и получил компрессионный перелом позвоночника. С тех пор Вениамин Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.

Читайте также:

Умер 100-летний артист Большого театра Кудряшов

Умер 17-летний чемпион России среди юниоров по бенди Хвалько

В Москве скончалась актриса Ирина Мирошниченко
#сво
#всу
#депутаты
Читайте нас в
В Калужской области сбит беспилотник
Губернатор Калужской области Шапша: минувшей ночью в регионе был сбит БПЛА
07 августа 2023, 07:51

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Минувшей ночью в Калужской области системой противовоздушной обороны был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня в 2.30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат», - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вражеский летательный аппарат пытался подлеть к Москве. С помощью ПВО получилось предотвратить нападение. Он отметил, что военные сработали оперативно. Происшествие случилось около 11 утра 6 июня. Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении беспилотника в Подольском районе.

Читайте также:

Жариков сообщил о последствиях падения беспилотника в Подольске

В Брянской области уничтожены 2 беспилотника самолётного типа

В морской зоне Севастополя обнаружен беспилотный катер
#аппарат
#telegram
#пво
#происшествие
#нападение
#минобороны рф
#военные
#сергей собянин
#мэр
Читайте нас в
Под Одессой из кафе выгнали военного, пожаловавшегося на российскую музыку
07 августа 2023, 07:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Белгороде-Днестровском Одесской области украинского военного выгнали из кафе за то, что он был недоволен играющей в заведении песни на русском языке. Об этом рассказал украинский журналист Константин Андриюк.
«Военный услышал в кафе русскую музыку. Подошел, сделал замечание и попросил выключить», - написал Андриюк в соцсетях, подкрепив свое сообщение видео инцидента, а также протоколом из полиции.

Однако администратор кафе заявила военному на русском языке, что она болгарка и попросила военного покинуть заведение, посчитав, что он провокатор. После чего охрана выпроводила недовольного российской песней мужчину на улицу.

Читайте также:

На российском радио перестали ставить песни Земфиры*, Гребенщикова и Би-2

На Украине задержали мужчину, устроившего стрельбу и ранившего полицейского

Украинцам могут запретить покидать страну в течение 3 лет после окончания конфликта
#кафе
#охрана
#видео
Читайте нас в
На Западе заявили о скором окончании контрнаступления ВСУ
Экономист Ву: в ближайшие недели контрнаступление ВСУ просто исчерпает себя
07 августа 2023, 06:05

Фото: iStock/Tomas Ragina

Бывший специалист МВФ Дэвид Ву выразил восхищение действиями российской армии на поле боя. В подкасте RT Going Underground он предположил, что ближайшие контрнаступательные действия ВСУ могут не принести ожидаемых результатов.
«Сейчас российские войска используют вооружение, которого 18 месяцев назад просто не было. И это поразительно», — отметил экономист.
Ву также подчеркнул, что профессионализм и совершенствование российской армии вызывают у него глубокое уважение. Он отметил, что российские военные анализируют свои действия, делая выводы из прошлых ошибок.

По его мнению, темпы технологического прогресса российской военной машины напоминают ему «революцию», происходящую с интервалом в несколько месяцев.

Читайте также:

В НАТО забили тревогу из-за катастрофы на Запорожье

Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

Пентагон заявил о поддержке Филиппин, осудив действия Пекина

#военные
#вооружение
#машины
#нато
#всу
#запад
Читайте нас в
Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан
Подразделения группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан
07 августа 2023, 05:26

Фото: iStock/Olena_Z

Войска группировки «Запад» осуществили захват семи ключевых позиций Вооруженных Сил Украины в районе Ольшан и нанесли удар по роте противника, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра этой группировки, полковника Сергея Зыбинского.
«В рамках наступления на Купянское направление, боевые подразделения 6-й общевойсковой армии, активно поддерживаемые танковым огнем, артиллерийскими ударами и авиацией, продвинулись вглубь оборонительных линий противника возле Ольшан. В результате было захвачено семь ключевых позиций, девять наблюдательных станций и уничтожена рота пехоты 14-й механизированной бригады ВСУ», — отметил полковник.
Противник предпринял четыре попытки контрнаступления, все из которых были успешно отражены.

Читайте также:

В НАТО забили тревогу из-за катастрофы на Запорожье

Лукашевич: В ВС Белоруссии бойцов готовят с учетом опыта СВО

В Нью-Йорке напротив ООН проходит акция против финансирования Украины и поставок ей оружия
#акция
#оон
#нато
#всу
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников