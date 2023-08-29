Комбат Ходаковский объяснил отсутствие успехов у ВСУ страхом попасть в окружение

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Командование ВСУ опасается наступления армии России на альтернативных направлениях, поэтому украинцы не могут добиться успехов там, где рассчитывали. Об этом заявил заместитель главы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский.
Ходаковский указал, что в украинской военной среде циркулируют упорные слухи о двухсоттысячной группировке российских войск, готовой к нанесению удара. Но где именно он будет нанесен, никто не знает, что только увеличивает нервозность Киева. Военный эксперт отметил, что когда ресурс накапливается за пределами военного контура, то большая протяженность линии боевого соприкосновения позволяет применить его в любой точке, что заставляет противника вертеться и растягивать силы. Как этот ресурс себя покажет — это главный вопрос. Но само его наличие — большая головная боль для Киева, заключил Ходаковский.
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Александр Бойцов