Комбат Ходаковский: ВСУ «отползают» со своих позиций в Новодонецком

Комбат «Востока» Ходаковский заявил о том, что бойцы ВСУ «отползают» со своих позиций в Новодонецком
Бойцы Вооружённых сил Украины посчитали, что их позиции в Новодонецком перестали быть выгодными, поэтому начали отползать от линии боевого соприкосновения. Об этом в своём телеграм-канале рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
Несмотря на попытки украинской армии захватить населённый пункт, полный контроль ВС РФ над ним восстановлен.
Ранее сообщалось, что глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы Каховской ГЭС, максимально вода может подняться до 12 метров. Экс-сенатор Франц Клинцевич уверен, Украина давно стремилась к тому, чтобы разрушить Каховскую ГЭС. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Несмотря на попытки украинской армии захватить населённый пункт, полный контроль ВС РФ над ним восстановлен.
«Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске», — подчеркнул замглавы Росгвардии по ДНР.
Ранее сообщалось, что глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы Каховской ГЭС, максимально вода может подняться до 12 метров. Экс-сенатор Франц Клинцевич уверен, Украина давно стремилась к тому, чтобы разрушить Каховскую ГЭС. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Андрей Гаврилов