Конфликт на Украине перешел в тяжелую и утомительную фазу для Киева

Подразделения группировки российских войск «Центр» в ходе активной обороны на сватовском и краснолиманском направлении успешно отразили шесть попыток атак со стороны 21-й, 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Во время боестолкновений, была предоставлена поддержка огнем артиллерии и авиации. В итоге, ВСУ потеряли около 60 военных. Также были уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и два автомобиля «Пикап».

Артем Путинцев