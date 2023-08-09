Конфликт на Украине перешел в тяжелую и утомительную фазу для Киева

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины заметно затянулось, и стало походить на тяжелую и утомительную работу для Киева, сообщает CNN.
«Борьба Украины и тяжелые боевые потери частично связаны с оборонительными позициями, траншеями и минными полями, которые Россия построила за месяцы, а также с реальностью поля боя, когда атакующим силам необходимо численное преимущество над хорошо окопавшимися войсками», - прокомментировали ситуацию на телеканале.Журналисты подчеркнули, что контрнаступление ВСУ стало больше похоже на «тяжелую утомительную работу, а не на блицкриг», потому, конфликт может продлиться, как минимум, до следующего года.
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