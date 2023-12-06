Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Конгрессмен Мэсси предположил, сможет ли Украина вернуть Крым

Конгрессмен Мэсси предположил, сможет ли Украина вернуть Крым

Конгрессмен Мэсси: Украина не сможет вернуть под свой контроль Крым
06 декабря 2023, 10:04
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Республиканец, член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси сообщил, что Украина не способна взять под свой контроль Крымский полуостров.
Крым стал регионом России в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина до сих пор считает Крым своей временно оккупированной территорией, а многие западные страны поддерживают её в этом мнении.

«Говорить о том, что нам удастся разбить РФ, истощить резервы её армии за счет жизней украинцев, при этом зная, что в итоге им никогда не удастся победить, они не вернут Крым. при этом мы заявляем об этом как об одной из целей. Это является морально предосудительным поступком, как и финансирование этого», - сказал своё мнение Мэсси телеведущему Такеру Карлсону.

По его словам, он не намерен голосовать за выделение очередного финансирования на нужды Украины. При этом у него сохраняется уверенность, что после продолжительных согласований новый пакет финансовой помощи Украине выделят.

Читайте также:

На Украине назревает катастрофа, пишут СМИ

Российская артиллерия уничтожила транспорт ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские танкисты ликвидировали живую силу ВСУ на Купянском направлении
#сво
#украина
#россия
#новости
#сша
Читайте нас в
Последние новости СВО: где ВС РФ прорвали оборону ВСУ, куда отступил противник
06 декабря 2023, 10:01

Фото: istock/Michele Ursi

Российские бойцы продолжают наносить удары по местам дислокации противника, уничтожая военную технику и живую силу ВСУ. На нескольких участках фронта ВС РФ удалось расширить зону контроля. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где украинские формирования были вынуждены отступить, расскажет редакция «Радио 1».

ВС РФ уничтожили транспорт ВСУ на Краснолиманском направлении


Российские артиллеристы нанесли удар по транспорту противника на Краснолиманском направлении, который перевозил боеприпасы и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, на указанном участке фронта была пресечена ротация противника. Информацию о перемещении украинских войск артиллеристы ВС РФ получили от разведывательной группы, после чего нанесли точный удар по цели. 


В офисе президента Украины признали возможность поражения в конфликте с Россией
В офисе президента Украины признали возможность поражения в конфликте с Россией

Российские танкисты ликвидировали живую силу ВСУ на Купянском направлении


Экипажи российских танков уничтожили замаскированные позиции противника и его живую силу на Купянском направлении. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Места дислокации ВСУ были выявлены с помощью БПЛА, уточнили в Минобороны РФ.


Российские десантники прорвали оборону ВСУ у Вербового


Российские десантники продвинулись на один километр в районе села Вербовое на Ореховском участке фронта. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». Бойцы очищают лесополосы и работают над возвращением опорных пунктов, рассказали авторы портала.

Также сообщается, что потери ВСУ в ходе боев на Ореховском направлении составили несколько сотен человек.

ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Часов Яра


На подходе к городу Часов Яр в ДНР, российские бойцы нанесли удар по частям противника. ВСУ не выдержали натиск ВС РФ и спешно отступили. Об этом пишет издание «Лента.ру». В результате атаки, российским военным удалось перерезать трассу Артемовское - Часов Яр, по которой шло снабжение противника. 

Последние новости СВО


ВС РФ продолжили наступление на северном фланге Бахмута. Удалось расширить зону контроля в районе Вильнянского питомника, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Ожесточенные бои идут за высотные точки в окрестностях Клещеевки. Незначительное продвижение ВС РФ зафиксировано к северу села.

Наступление ВСУ стало крупнейшим провалом США за последние десятилетия
Наступление ВСУ стало крупнейшим провалом США за последние десятилетия

На северном фланге Авдеевки российские военные вклинились в передовые позиции противника. Зона контроля расширена в районе Авдеевского завода.  
 
Читайте также:

Офицеров ВС РФ осудили за неотражение атаки ВСУ

В Хмельницкой области Украины сработала система ПВО

Польский генерал Коморницкий обвинил Киев в военном преступлении
#минобороны рф
#бпла
#всу
#вс рф
#сво
#украина
Читайте нас в
«Нас бросили»: Бойцы ВСУ забили тревогу из-за ситуации на фронте
BI: Солдаты ВСУ пожаловались, что украинское командование их бросило
06 декабря 2023, 09:50

Фото: istock / Michele Ursi

Бойцы Вооруженных сил Украины считают, что украинское командование их кинуло на передовой. Об этом пишет Business Insider.

«Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение», — цитирует издание слова военнослужащего.
Украинский солдат также отметил, что им нужно самими покупать генераторы и теплую одежду, а с приходом морозов положение еще сильнее ухудшится. Он отметил, что про эти проблемы не говорят, а вероятность того, что им будут решать, крайне мала. 

Ранее сообщалось, что США в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Психолог Дугенцова опровергла негативное влияние субкультур на подростков

Путин вспомнил, как мама поставила его в угол

Женщине из ДНР исправили дату рождения, которой нет в календаре

#солдат
#всу
#украина
#военные
Читайте нас в
Российская артиллерия уничтожила транспорт ВСУ на Краснолиманском направлении
06 декабря 2023, 05:07

Фото: сайт Минобороны РФ

Артиллеристы мотострелкового соединения группировки ВС РФ «Центр» сорвали ротацию ВСУ и ликвидировали на Краснолиманском направлении транспорт подвоза личного состава и боеприпасов противника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Артиллерийские расчёты 122-мм гаубиц Д-30 гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» сорвали очередную безуспешную ротацию украинских националистов, уничтожив средства подвоза личного состава и боеприпасов на Краснолиманском направлении специальной военной операции», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские артиллеристы получили от разведывательной группы информацию о готовящейся ротации и оперативно нанесли точный удар по технике ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские десантники прорвали оборону ВСУ у Вербового, продвинувшись на 1 км

Российским офицерам впервые вынесли приговор за неотражение атаки ВСУ

Польский генерал Коморницкий обвинил Киев в военном преступлении

#сво
#всу
#удар
#вс рф
Читайте нас в
Российские танкисты ликвидировали живую силу ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: Танкисты ВС РФ ликвидировали живую силу ВСУ на Купянском направлении
06 декабря 2023, 03:03

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Экипажи танков Т-72Б3 группировки ВС РФ «Запад» ликвидировали замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны России.
Уточняется, что российские бойцы с помощью БПЛА выявили позиции и скопление живой силы украинских войск. Танкисты ВС России выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли по выданным координатам мощный огневой удар.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские десантники прорвали оборону ВСУ у Вербового, продвинувшись на 1 км

Российским офицерам впервые вынесли приговор за неотражение атаки ВСУ

Польский генерал Коморницкий обвинил Киев в военном преступлении
#бпла
#сво
#всу
#удар
#вс рф
Читайте нас в
Польский генерал Коморницкий обвинил Киев в военном преступлении
Польский генерал Коморницкий: Контрнаступление ВСУ стало военным преступлением
06 декабря 2023, 01:53

Фото: iStock/Michele Ursi

Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что киевский режим, начав контрнаступление, стал отправлять на верную смерть солдат ВСУ, что является военным преступлением. Об этом пишет Do Rzeczy.
«Это не было контрнаступление. Это была отправка солдат на смерть. А посылать солдата на смерть — это военное преступление», — цитирует издание слова собеседника.

Коморницкий объяснил свою позицию, сославшись на польское военное искусство, согласно которому самой ценной составляющей армии является солдат.

Генерал добавил, что ВС России — самая опасная армия. На этом фоне Польша должна наращивать военный потенциал, считает Леон Коморницкий.

Читайте также:

Politico: Киев «на мели», после декабря финансовых средств не будет

США и Украина 6-7 декабря проведут конференцию по вопросам развития ВПК

Зеленский внезапно отказался выступать перед Сенатом США
#преступление
#искусство
#смерть
#армия
#украина
#польша
#киев
#солдат
#контрнаступление
Читайте нас в
Волонтёры из Реутова организовали в храме мастерскую для помощи военным
05 декабря 2023, 22:29

Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым встретились с волонтёрами, помогающими решать задачи СВО. Встреча прошла 5 декабря, когда в России отмечают День волонтёра, сообщается на сайте регионального парламента.
В Троицком храме в Реутове добровольцы организовали мастерскую «Троицкий покров».
«С января в мастерской в помещении на территории храма собираются добровольцы, которые помогают военным. Получая запросы с фронта, стараются их реализовать: плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, шьют тактические носилки. С наступлением холодов активно взялись за пряжу – вяжут тёплые носки и варежки. Сегодня передал необходимые материалы», – рассказал Брынцалов.
Мастерская объединила 65 волонтёров. Там также делают тактические аптечки, которые позволяют самостоятельно оказывать себе первую помощь в случае ранения. 

Как отметил Каторов, желающих стать добровольцами в Реутове ежегодно становится больше. Сегодня в волонтёрских организациях муниципалитета состоят более 600 человек. Это школьники, студенты и неравнодушные жители.
«За последний год была собрана почти тонна гуманитарной помощи от школьников и их семей. Волонтёрский корпус Реутова принял участие в 160 различных акциях по всему Подмосковью», – сказал глава Реутова.
Брынцалов добавил, что всего в Подмосковье официально зарегистрированы более 100 тыс волонтёров. 

Читайте также:

Школьникам из Каширы рассказали о волонтёрском движении в России

Фаевская поздравила подмосковных волонтёров с Международным днём добровольца 

Путин вручил премию «Волонтёр года» Наталье Аминевой



 
#игорь брынцалов
#мособлдума
#волонтеры
#добровольцы
#сво
#спецоперация
#военные
#помощь
#реутов
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Российским офицерам впервые вынесли приговор за неотражение атаки ВСУ
«Ъ»: офицерам ВС РФ впервые вынесли приговор за неотражение атаки ВСУ
05 декабря 2023, 22:22

Фото: iStock/Zolnierek

Двум российским офицерам впервые вынесли приговор за то, что они не смогли отразить атаку ВСУ на территорию России, в ходе которой погибли семь военных ВС РФ. Об этом сообщает «Коммерсант».
Уточняется, что судебное разбирательство началось из-за атаки ВСУ, которая произошла в апреле 2022 года, когда украинская армия выпустила с Харьковской области несколько ракет «Точка-У». Удар пришелся по складу боеприпасов и технике в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. Тогда погибли семь российских военнослужащих.

Обоих офицеров приговорили к четырем годам заключения, однако более полутора лет из срока они уже отбыли, находясь под следствием и судом. Совсем скоро они смогут претендовать на УДО.

Также издание уточняет, что им удалось избежать дополнительного наказания в виде лишения офицерских званий. После освобождения оба смогут вернуться в ВС РФ.

Читайте также:

В Белгородской области сбиты три украинских беспилотника, еще три были перехвачены

Экс-главком армии США назвал способ для полного уничтожения Крымского моста

Хинштейн спасёт военного от депортации в Узбекистан, где его осудят за участие в СВО
#армия
#всу
#вс рф
#удар
Читайте нас в
СМИ сообщили о серьезном ударе по Украине
CNN: провал ВСУ на фронте может полностью лишить Украину финансирования от США
05 декабря 2023, 21:31

Фото: iStock/Andrii Atanov

Журналист CNN Стивен Коллинсон написал, что провал контрнаступления украинских войск ставит под вопрос дальнейшее финансирование Украины со стороны США.
Коллинсон отметил, что отсутствие каких-либо результатов от украинского контрнаступления заставляет скептиков задавать вопросы об эффективности расходуемой помощи Запада. Журналист подчеркнул, что на данный момент нет абсолютно никаких гарантий, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев столько, сколько будет длиться противостояние.

Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в странах Запада после провала контрнаступления ВСУ коренным образом меняется отношение к оказанию помощи Киеву. По мнению посла, в результате помощи Украине, Запад потерял миллиарды долларов и евро европейских и американских налогоплательщиков. 

Читайте также:

Рогов считает, что помощь США Украине будет зависеть от «процента отката»

Украина не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил посол

Спикер Джонсон: Конгресс ждет от Белого дома разъяснений стратегии по Украине
#сша
#помощь
#украина
#всу
#запад
#киев
Читайте нас в
В Белгородской области сбиты три украинских беспилотника, еще три были перехвачены
Минобороны РФ: три БПЛА ВСУ сбиты и еще три перехвачены в Белгородской области
05 декабря 2023, 21:20

Фото: iStock/aapsky

В небе над Белгородской областью ПВО сбила три украинских беспилотника, еще три были перехвачены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«5 ноября т.г. около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, в небе над Белгородской областью были сбиты три вражеских беспилотника, еще три были перехвачены.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью и утром 5 декабря была предотвращена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку на объекты на территории России. Дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены более четырех десятков украинских беспилотников.

Читайте также:

В Белгородской области сбили три беспилотника ВСУ

ПВО нейтрализовала над Крымом и Азовским морем 35 украинских БПЛА

Times: Британия передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
#бпла
#минобороны рф
#всу
Читайте нас в
Достижения.рф