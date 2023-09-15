Конгрессвумен напомнила, что Украина не входит в состав США

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Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что Украина — это не 51-й штат США, по этой причине Вашингтон не должен разжигать прокси-войну с Москвой. Об этом Тейлор-Грин написала в социальной сети.
Напомним, ранее исследовательская служба конгресса США выпустила доклад о финансовой поддержке Киеву, где обеспокоились надлежащим контролем за финансированием Украины из-за возможных случаев коррупции и мошенничества в стране.
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Екатерина Коршунова