Константинов посетил пострадавший от атаки БПЛА Раздольное

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Глава крымского парламента Владимир Константинов посетил атакованный поселок Раздолье и оценил нанесенный беспилотником урон, рассказал политик в своем Telegram-канале.
«Выехал в посёлок Раздольное. Осмотрел место падения БПЛА, встретился с руководством района и местными жителями. Сейчас проводится оценка ущерба, с 9.00 идет подомовой обход. Серьёзного урона не зафиксировано, все можно быстро восстановить. Никаких дополнительных сил не требуется», - прокомментировал ситуацию Константинов.
По словам парламентария, самая страшная потеря крымского поселка – это погибший ребенок. Погибшая 14-летняя Ира гуляла с подружкой в посёлке Раздольное в Крыму. Беспилотник ударил, когда она проходила мимо магазина. В момент взрыва в здании выбило окна, и девочка получила осколочные ранения брюшной полости и головы.
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