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«Главное, чего они добиваются в рамках своего контрнаступления, - сформировать более удачные условия для переговоров с Россией, чтобы они велись на условиях США», - прокомментировал ситуацию Константинов.
Напомним, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о подрыве военной инфраструктуры ВСУ российскими силами в Запорожской области. По словам Рогова, ВС РФ атаковали военные объекты украинских войск во временно подконтрольном Киеву Запорожье. Он утверждает, что некоторые снаряды достигли целей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали, что более десяти тысяч российских военнослужащих получили выплаты за уничтожение или захват техники ВСУ. В ведомстве уточнили, что в 2022 году подобные выплаты получили 7064 служащих ВС РФ, а за период с 1 января по 31 мая 2023 года 3193 российских бойцов.