Контрнаступление ВСУ провалилось из-за эффективных РЭБ

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Средства радиоэлектронной борьбы в Запорожской области показали себя очень эффективными против дронов, которые Вооруженные силы Украины планировали использовать в качестве преимущества при контрнаступлении, заявил врио главы региона в интервью «РИА Новости».
«Мы же в начале июня ждали «контрнаступа». Так вот, мы очень опасались дронов. Нам обещали тысячную армаду дронов, которые пойдут и сметут все на своем пути. И тут один из факторов ПВО - РЭБ, радиоэлектронная борьба - настолько оказалась эффективна», - прокомментировал ситуацию Балицкий.Он также подчеркнул, что, если бы не российские передовые средства РЭБ – дроны ВСУ могли бы нанести большой ущерб.
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Евгения Парфентьева