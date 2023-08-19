Концерн Rheinmetall планирует начать обслуживание танков на Украине в августе

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Немецкий концерн Rheinmetall уже в августе собирается начать техническое обслуживание танков на Украине.
Такие сроки сообщил председатель правления компании Армин Паппергер изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
По словам председателя правления, первые 12 работников с Украины уже проходят обучение в Германии. Скоро к ним присоединятся ещё столько же человек.
Паппергер также подтвердил планы концерна как можно быстрее начать производить танки в Украине. Он отметил, что в стране осталось достаточное количество хорошо оснащенных танковых заводов с советских времён. Rheinmetall будет арендовать их для производства техники по натовским стандартам.
Ранее сообщалось, что украинские военные заканчивают обучение по управлению американскими танками Abrams в Германии, однако они не вернутся на Украину, пока обещанные Киеву танки не будут готовы к отправке.
Около 200 украинцев «завершили одну из последних этапов своей 12-недельной программы обучения» в Хоэнфельсе и теперь вернутся в Графенвёр. Предполагается, что дополнительное обучение военных продолжится до осени.
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По словам председателя правления, первые 12 работников с Украины уже проходят обучение в Германии. Скоро к ним присоединятся ещё столько же человек.
Ранее сообщалось, что украинские военные заканчивают обучение по управлению американскими танками Abrams в Германии, однако они не вернутся на Украину, пока обещанные Киеву танки не будут готовы к отправке.
Около 200 украинцев «завершили одну из последних этапов своей 12-недельной программы обучения» в Хоэнфельсе и теперь вернутся в Графенвёр. Предполагается, что дополнительное обучение военных продолжится до осени.
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Мария Фирсова