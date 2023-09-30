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Украинское правительство репрессирует свой народ. Об этом на своём YouTube-канале сообщил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Он заявил, что украинские граждане уже лишились всего, их «пронумеровали как скотов в концлагере».
Также Соскин отметил, что на Украине нет свободы, за которую якобы борется Зеленский. По его словам, в стране есть только концлагерь, в котором уже сидят мужчины, а планируется посадить и женщин.
Кроме того, политолог назвал преступлением требования украинских властей вернуть на родину уехавших украинцев, чтобы отправить их зону СВО.
Ранее сообщалось, что власти Киева обратились к представителям Евросоюза с просьбой не считать прибывших украинцев беженцами и, соответственно, не создавать для них программы интеграции в общество новых стран.
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Также Соскин отметил, что на Украине нет свободы, за которую якобы борется Зеленский. По его словам, в стране есть только концлагерь, в котором уже сидят мужчины, а планируется посадить и женщин.
Ранее сообщалось, что власти Киева обратились к представителям Евросоюза с просьбой не считать прибывших украинцев беженцами и, соответственно, не создавать для них программы интеграции в общество новых стран.
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Анастасия Чинкова