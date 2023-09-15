Корабль «Аскольд» уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

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Утром 15 сентября корабль Черноморского флота «Аскольд» обнаружил и уничтожил украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром малым ракетным кораблем «Аскольд» Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что вражеский безэкипажный катер был ликвидирован с помощью нанесения огня из штатного вооружения корабля.
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Элина Позднякова