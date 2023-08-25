Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины

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Российские Вооруженные силы нанесли удар по порту, используемому украинскими войсками. Об этом сообщили в Минобороны.
Прежде, в Минобороны сообщили об уничтожении дрона противника, который был запущен с целью атаки российских территорий. Российские системы ПВО зафиксировали и уничтожили беспилотник над Белгородской областью. Жертв и повреждений объектов удалось избежать.
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