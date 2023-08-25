Корабли ВМФ России нанесли удар по объекту украинской портовой инфраструктуры

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Корабли Военно-морского флота России нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования по порту, который используется украинскими войсками. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем официальном телеграм-канале.
В сводке указано, что все цели ракетной атаки достигнуты, объекту нанесено огневое поражение. Также в сообщении указано, что на Донецком направлении войска группировки «Юг» успешно отразили три атаки противника в окрестностях сел Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка ДНР. Потери ВСУ составили до 260 человек убитыми и ранеными, один танк, две БМП, два автомобиля, САУ Krab польского производства и две гаубицы Д-20.
На Купянском направлении бойцы войсковой группировки «Запад» пресекли три попытки прорыва частей 47-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Сергеевки ЛНР. Украинские подразделения за сутки потеряли до 50 военнослужащих, три БМП, два танка, два пикапа и гаубицу Д-20.
На Краснолиманском направлении войсками группы «Центр» отражена атака в районе населенного пункта Кузьмино ДНР. Также нанесен артиллерийский удар по пункту дислокации противника. В результате действий российских военнослужащих потери украинской армии составили до 80 человек, четыре бронированные машины и два пикапа.
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Александр Бойцов