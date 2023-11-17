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«Кормушки для рыб»: в Госдуме ответили на слова Зеленского о морских дронах

Депутат Шеремет сравнил украинские морские дроны с кормушками для рыб
17 ноября 2023, 11:51
Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал украинский флот морских дронов кормушками для рыб. Об этом он заявил в ходе беседы с РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание в Чёрном море флота морских дронов.

Российский депутат отметил, что Зеленского побудило на такие заявления полное уничтожение украинского флота и отсутствие экипажей, которые могли бы управлять классическими плавательными средствами.


По словам Шеремета, новый «москитный флот» Украины больше похож на «дорогостоящие кормушки для рыб с сайта распродаж всякого барахла», чем на действительно сильное вооружение.

Также политик сообщил о судьбе этих аппаратов. Шеремет убеждён, что они понесут ту же участь, что и всё предыдущее украинское вооружение морского флота, то есть, будут уничтожены и погрузятся на дно.

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#госдума
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«Пешком или вплавь»: 20 тысяч украинских мужчин сбежали от мобилизации за границу
BBC: Примерно 20 тыс призванных в ВСУ украинских мужчин сбежали из страны
17 ноября 2023, 12:54

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Около 20 тысяч украинских мужчин, которые были призваны на службу в ВСУ в ходе мобилизации, сбежали из страны. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC, которая ссылается на данные незаконных пересечений границ Украины с соседними государствами с февраля 2022 года.
Таким образом, порядка 20 тысяч украинских мужчин сбежали от мобилизации в Польшу, Румынию, Венгрию, Молдавию и Словакию в период с февраля 2022 года по август 2023 года.

Кроме того, еще 21 тысяча украинских мобилизованных пыталась незаконно пересечь границу, однако все они были пойманы и задержаны силовиками. Их них 14 тысяч пытались покинуть Украину пешком или вплавь. Другие же пытались покинуть страну с помощью поддельных документов о наличии серьезного заболевания.

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#беженцы
#украина
#мобилизация
#сво
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Песков: Время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти
17 ноября 2023, 12:40

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что военное время требует цензуры.
«Да, сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти», - сказал Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».
Также Песков подчеркнул, что в военное время должна действовать определенные цензура. Но Песков не смог ответить на вопрос, где проходит грань между критикой и дискредитацией ВС РФ.

«Где грань? Я не могу ответить на этот вопрос. Она очень тонкая. И поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет так огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается СВО, я бы посоветовал 10 раз подумать», - предупредил Дмитрий Песков.
Также пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что покинувшие страну россияне, нелестно высказывавшиеся о РФ, финансировавшие ВСУ, не смогут вернуться на родину, в том числе и из-за тех законов, которые будут действовать в отношении них.

Также Песков рассказал о многолетнем проживании дочери Елизаветы во Франции, Песков сообщил, что у девушки всегда была наполненная трудностями и преградами жизнь и нелёгкая учёба.

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#россия
#новости
#сво
#украина
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«Остается лишь пустота»: Украинский генерал описал эффект от российских бомб
Генерал Кривонос заявил, что фугасные авиабомбы ВС РФ ничего не оставляют от ВСУ
17 ноября 2023, 12:38

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Фугасные авиабомбы, которые активно применяет российская сторона, ничего не оставляют от позиций ВСУ, об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала «Прямой».
«Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тон, то, поверьте мне, остается буквально лишь пустота, и не важно, как хорошо зарылись наши солдаты», - прокомментировал ситуацию Кривонос. 

Эксперт подчеркнул, что, будь у Украины более современное и качественное военное оборудование - такое как системы ПВО и истребители, то можно было бы говорить и каком-то равенстве сил. При этом, Кривонос считает, что даже современную западную технику российские силы, скорее всего, с легкостью уничтожат.

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#солдаты
#истребители
#пво
#вс рф
#всу
#сво
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Пленный ВСУ пожаловался, что Украина не хочет обменивать своих раненых солдат
Пленный боец ВСУ Вавко: Украина не хочет обменивать раненых солдат
17 ноября 2023, 11:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Киевский режим не хочет обменивать украинских военных, получивших тяжелые ранения в боях и попавших в плен к ВС РФ, так как не хотят их лечить. Об этом заявил пленный раненый боец ВСУ Валерий Вавко.
Он рассказал, что был призван в ВСУ еще в 2022 году. Там он стал механиком-водителем в 95-й ДШБ. Однако несколько месяцев назад получил ранение в спину под Кременной. Тогда российские военные вытащили его с поля боя и оказали помощь.

По словам Вавко, он не попадает в списки на обмен из-за того, что после ранения у него парализовало нижнюю часть тела.

«Я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трехсотые, не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я. Наверное, мы не нужны», — передает ТАСС слова украинского военнопленного.

Ранее украинский военный рассказал, как во время высадки на левом берегу Днепра принял решение сдаться в плен российской армии с помощью специального Telegram-аккаунта, который был указан на разбросанных листовках.

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#всу
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«Путин не должен выиграть»: НАТО о прорыве ВС РФ в Авдеевке, чем важен город
ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку с севера
17 ноября 2023, 11:29

Фото: iStock/SergeyVButorin

Ряд украинских телеграм-каналов сообщил, что российская армия прорвала линию обороны ВСУ и вошла в Авдеевку. Редакция «Радио 1» расскажет, когда ожидать полного освобождения населенного пункта, какое стратегическое значение имеет город, и что говорят на Западе о ситуации на линии фронта.

ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в Авдеевке


Информационный портал «Военное обозрение» сообщил со ссылкой на украинские телеграм-каналы, что российским силам удалось прорвать линию обороны противника и войти в Авдеевку с северной части города.
Минобороны РФ не комментировало информацию о тактическом успехе российской армии.

Прежде порталы, освещающие события в зоне проведения спецоперации, сообщали, что Авдеевское направление продолжает оставаться «горячим». Вокруг города ВС РФ образовали полукольцо и продолжают вытеснять противника. Информацию о вхождении в город российской армии подтвердил член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев.

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«Российская армия действительно вошла в Авдеевку», — отметил Соболев.
В беседе с изданием NEWS.ru, генерал рассказал о значении населенного пункта. Он заявил, что Авдеевка важна в тактическом плане. Соболев добавил, что для того, чтобы добиться выполнения целей СВО, нужно формировать группировки, которые будут проводить наступательные действия.  

Стратегическое значение Авдеевки

 
Ряд западных изданий неоднократно сообщал, что продвижение ВС РФ севернее Авдеевки представляет собой серьезную угрозу для ВСУ. Если железнодорожная ветка будет перерезана российскими бойцами, противник будет вынужден искать новые пути, по которым будет идти снабжение.
 
Кроме того, Авдеевка с 2014 года является укрепрайоном ВСУ. В городе размещены склады с тяжелой техникой противника, вооружением. Если ВС РФ полностью освободят населенный пункт, они будут иметь оперативный простор. Избавившись от присутствия врага в городе, российские военные смогут продвинуться вперед.
 


Реакция Запада на потерю Украиной Авдеевки




Российским подразделениям удалось продвинуться к железной дороге, по которой идет снабжение группировки ВСУ, пишет издание Bild. Авторы статьи сравнили взятие города в полукольцо с Бахмутом, «борьбу за который выиграл Путин». Авторы статьи обеспокоились тем, что ВС РФ перехватывают инициативу на фронте и поражают западную технику.

Издание также сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает надеяться на то, что ВСУ смогут отстоять позиции, благодаря поставкам оружия из Германии и США.
 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе прежде заявил, что ВС РФ начали операцию по окружении Авдеевки, что стало неожиданностью для альянса. Он назвал ситуацию в зоне проведения СВО сложной и подчеркнул, что НАТО не может дать Владимиру Путину одержать победу в противостоянии, поэтому помощь Киеву прекращена не будет.
 
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Экс-председателя Госпогранслужбы Украины Литвина объявили в розыск
17 ноября 2023, 11:10

Фото: iStock/JARAMA

Николай Литвин объявлен в розыск по уголовной статье.
Информация появилась в базе розыска МВД России. Неизвестно, по какой именно статье разыскивается экс-председатель Госпогранслужбы Украины.

Ранее СК РФ заочно предъявил обвинения Литвину и другим украинским чиновникам. В ведомстве отмечали, что подконтрольные им боевики в 2014 году произвели многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР. Погибших и раненых насчитывалось более 1 200 человек, повреждения получили более 140 объектов инфраструктуры.

Николай Литвин был председателем Госпогранслужбы Украины с 2003 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к аресту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, передает Asia Times.

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В Севастополе объявили воздушную тревогу
17 ноября 2023, 11:02

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Об объявлении воздушной тревоги сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Жителей Севастополя призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, а также отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям, которых тревога застала на улице, рекомендовано пройти в убежища.

В Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщалось, что во время тревоги не будет действовать морской и наземный транспорт.

Ранее сообщалось. что ПВО в Заднепровском районе Смоленска сбили украинские беспилотники. Никто не пострадал. также сообщалось, что беспилотник атаковал химический завод в Брянской области, писал Telegram-канал Baza.

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Новости СВО: сотни убитых солдат найдены на Днепре, как ВСУ сдаются в плен через соцсети
17 ноября 2023, 10:15

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинские бойцы, которые принимают участие в боевых действиях по форсированию Днепра, сдаются в плен через телеграм-каналы. Редакция «Радио 1» расскажет, как складывается обстановка на линии фронта, и на каких направлениях ВСУ лишаются солдат и западной техники.

Украинский военный рассказал, как сдался в плен ВС РФ

 
Военнослужащий ВСУ сдался в плен ВС РФ с помощью телеграм-канала, который был указан на листовках, разбросанных российскими бойцами, пишет издание РИА Новости.
 
Минобороны РФ: СВО будет продолжаться до полного достижения всех целей
Минобороны РФ: СВО будет продолжаться до полного достижения всех целей

По словам собеседника издания, он был задействован в военных действиях на левобережье Днепра. В какой-то момент он увидел листовки с призывами сдаться в плен. Он написал администратору канала, который объяснил порядок безопасной сдачи в плен.

«Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться. Я поднял, зашел в аккаунт, написал FreeSoldier, и парни подошли, помогли мне сдаться правильно, чтоб не поранили мне ничего. Чтоб я был живой и здоровый», — рассказал военнопленный.

На левом берегу Днепра нашли сотни тел ВСУ


Пленный украинский боец рассказал, что на левобережье Днепра найдены сотни трупов, пишет РИА Новости. По дороге к месту дислокации, были замечены разорванные мины, сообщил пленный солдат ВСУ. Он также выразил мнение, что убитых может быть гораздо больше, так как ВС РФ работает артиллерией и корректируемыми авиационными бомбами.  

Российские истребители сбили украинский МиГ-29 над ДНР

 
В ходе воздушного боя российские истребители уничтожили самолет противника МиГ-29 над территорией ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что сбить вооружение противника в ходе противостояния в воздухе сложная задача, однако ВС РФ с ней справились.

ВСУ потеряли до 175 бойцов на Краснолиманском направлении


За минувшие сутки потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили около 175 солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ. В министерстве также рассказали, что кроме уничтожения живой силы, ВС РФ повредили технику противника американского производства.
 

Последние новости СВО

 
Российские военные переходят в наступление на всей линии фронта. В районе Синьковки ВС РФ продвинулись до окраин населенного пункта, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
 
Иностранных наёмников селят на съёмных квартирах, боясь российских ударов
Иностранных наёмников селят на съёмных квартирах, боясь российских ударов

В направлении Клещеевки идут бои за высоты. Украинская группировка продолжает удерживать позиции, однако постоянно находится под огнем российской артиллерии.
 
Противник отступил на северном фланге Авдеевки. ВС РФ вытесняют врага в районе садового товарищества Виноградник.
 
Возле села Ясиноватая российские бойцы расширяют зону контроля. Также зафиксировано продвижение ВС РФ в направлениях Очеретино и Новокалиново.
 

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#минобороны рф
#военные
#вооружение
#днр
#сво
#всу
#вс рф
#истребители
#плен
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В Смоленске сбили беспилотники ВСУ
17 ноября 2023, 09:06

Фото: iStock/valio84sl

ПВО в Заднепровском районе Смоленска сбили украинские беспилотники.
Беспилотники ВСУ уничтожили над Смоленском. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал химический завод в Брянской области. БПЛА  совершил атаку на химический завод в Брянской области, пишет  Telegram-канал Baza.

По информации СМИ, атака произошла в ночь на 14 ноября. В строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» в поселке Сельцо, был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом.

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