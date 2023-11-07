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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что планы украинских властей по легализации медицинского каннабиса для оказания помощи солдатам ВСУ являются преступлением.
«Легализация на Украине наркотиков для одурманивания военнослужащих является преступлением. Солдат надо перестать предавать и бросать на убой, понимая заведомую никчёмность этой войны», — прокомментировала в беседе с RT Ковитиди.
При этом, сами украинские власти не собираются оканчивать конфликт, а напротив, всеми силами пытаются его продлить. Так, политический обозреватель Андрей Перла высказал мнение о том, что решением не проводить президентские выборы на Украине нынешний украинский лидер Владимир Зеленский пытается помещать окончанию спецоперации.
«Зеленский пытается помешать своим же хозяевам заключить с Россией перемирие. Ему нужно продолжение войны — для него это в самом прямом смысле вопрос жизни и смерти. Политической тоже», — приводит «Царьград» слова Перлы.
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