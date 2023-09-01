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Украина не сможет захватить Крым из-за провала контрнаступления ВСУ, об этом пишет журналист Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
Журналист обратил внимание на существенное количество потерь украинской армии среди личного состава и военной техники. Он также добавил, что Украина нарушает основную военную концепцию, при которой жизнь бойцов важнее территориальных завоеваний.
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Анастасия Крестьянова