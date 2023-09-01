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Крах наступления ВСУ доказал неспособность Киева захватить Крым

InfoBRICS: Провал наступления ВСУ доказал неспособность Киева захватить Крым
01 сентября 2023, 10:29
Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Украина не сможет захватить Крым из-за провала контрнаступления ВСУ, об этом пишет журналист Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

По его мнению, наступление украинских сил завершилось провалом и такой исход событий доказывает, что Киев не сможет захватить Крым, что является главной целью украинских властей.

Журналист обратил внимание на существенное количество потерь украинской армии среди личного состава и военной техники. Он также добавил, что Украина нарушает основную военную концепцию, при которой жизнь бойцов важнее территориальных завоеваний.

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Секретарь СНБО Украины Данилов: рассматривается вопрос о мобилизации условно пригодных мужчин
01 сентября 2023, 10:39

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине планируют мобилизовать ограниченно годных к военной службе мужчин. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
Ранее, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представителями правоохранительных органов будут проверены на подлинность справки о непригодности к службе в армии, которые были выданы военно-врачебными комиссиями призывникам с 24 февраля 2022 года. Такая мера принята в связи с подозрениями на коррупцию в военкоматах.

Данилов заявил, что необходимо выяснить, какую деятельность могут совершать условно пригодные призывники, а также дать чёткое определение понятиям «пригоден» и «условно пригоден».

Украинский телеканал ТСН уточняет, что условная пригодность не означает полную отсрочку от мобилизации или увольнения с военной службы.

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#призывник
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В США заявили, что российские войска смогут освободить Одессу
Макгрегор: Войска РФ при необходимости освободят Одессу
01 сентября 2023, 10:14

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы РФ способны освободить Одессу ради завершения конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Русские, очень взвешенно и очень осторожно продвигающиеся против украинцев в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта, наконец-то придут к выводу, что это безнадежно. они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

По мнению эксперта, если украинское руководство не пойдет на переговоры с Россией - то у Москвы просто не останется иного выхода, кроме как продвигаться дальше, к европейским границам. 

При этом, если российские войска все же дойдут до Европы, то окажут на нее колоссальное влияние, заключил Макгрегор. 

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#вс рф
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ВСУ приказали усилить бдительность из-за учений в Белоруссии
Командование ВСУ распорядилось усилить бдительность из-за учений в Белоруссии
01 сентября 2023, 09:00

Фото: iStock/Michele Ursi

Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что ВСУ должны усилить бдительность в связи с проходящими на территории Белоруссии учениями. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, проведение учений на белорусской территории представляет опасность для Украины. Он заявил, что командующему составу ВСУ поставлены задачи по усилению границы страны. Наев добавил, что Украина предпринимает меры и реагирует на подобные мероприятия.  

Сообщается, что боевые учения пройдут в Белоруссии с 1 по 6 сентября. 

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#всу
#солдат
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Российские военные уничтожили танк ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет»
01 сентября 2023, 08:53

Фото: istockphoto/aapsky

На Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Ольговское российские военнослужащие уничтожили танк ВСУ, использовав для этого барражирующий боеприпас «Ланцет». На счету этих разработанных концерном «Калашников» беспилотников числится уже немало пораженной вражеской техники.
Кроме того, на этом же направлении бойцы Вооруженных Сил РФ сорвали атаку украинских подразделений в районе села Приютное Запорожской области, сообщает телеграм-канал Readovka. Противнику пришлось отступить, понеся потери в живой силе и технике. Также уничтожен пункт временной дислокации частей ВСУ и склад боеприпасов в Районе Константиновки, а также буксируемая гаубица М-119 неподалеку от Великой Новоселки.

Также в ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы два минометных расчета — около Макаровки и севернее Никольского, уничтожены две гаубицы «Мста-Б» под Ильинкой и Шахтерским. Нанесены авиаудары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского и Урожайного в ДНР. Расчет ЗРК «Оса» сбил украинский беспилотник самолетного типа «Валькирия».

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ВСУ строят линию обороны под Харьковом
Марочко: Киев возводит линию обороны на подступах к Харькову
01 сентября 2023, 08:24

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев приступил к работам по возведению линии обороны на подступах к Харькову. Об этом он рассказал изданию РИА Новости.
Украинские военнослужащие возводят фортификационные сооружения и укрепляют линию обороны под Харьковом, сообщил военный эксперт. По его словам, ВСУ задействуют для инженерных работ не только коммунальные службы, но и обращаются к частным предприятиям. Бойцы готовят площадки для минирования и роют траншеи, отметил Марочко.   

Ранее сообщалось, что в Харьковскую область прибыла комиссия из столицы Украины для проверки реальной численности украинских военнослужащих. 

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#всу
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В Польше ужаснулись положением ВСУ на фронте
Волонтер из Польши Высоцкий: Потери ВСУ огромны, техника НАТО горит как спички
01 сентября 2023, 06:31

Фото: iStockOlena_Z

Польский волонтер Славомир Высоцкий заявил, что украинцы в ужасе от происходящего на фронте, так как потери ВСУ огромны, а переданная Западом техника оказалась гораздо хуже того, что они ожидали увидеть. Об этом пишет Wirtualna Polska.
«Весной, в начале лета, ВСУ надеялись, что им удастся провести успешное наступление, что они смогут прогнать русских. Однако успехов здесь нет. Месяцами они пытались дойти только до первой линии обороны, людские потери с украинской стороны огромны, западная техника горит как спички, она намного хуже, чем обычно представляют», — цитирует издание слова Высоцкого.

Он добавил, что украинские военные в ужасе от того, сколько солдат ежедневно гибнут на фронте в результате действий ВС РФ.

«Они понимают, что российская армия уже всему научилась и основательно подготовилась», — подчеркнул волонтер.

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#днр
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#вс рф
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#украина
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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами и зажигательными ракетами
ВСУ выпустили по Донецку три зажигательные ракеты и три кассетных снаряда
01 сентября 2023, 06:28

Фото: iStock/FelixRenaud

Согласно информации, полученной от представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские вооруженные силы осуществили обстрел районов Донецка, выпустив несколько зажигательных ракет из РСЗО и кассетных снарядов.
«Согласно информации, в 05.25 был зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) в направлении населенного пункта Максимильяновка — город Донецк (Петровский и Киевский районы). В результате этого обстрела были выпущены три ракеты из РСЗО с зажигательными элементами. В 05.40 - обстрел населенного пункта Курахово, города Донецк (Петровский и Кировский районы), в ходе которого было выпущено три снаряда калибром 155 мм с кассетным эффектом», — говорится в официальном сообщении, опубликованном представительством в телеграм-канале.
Также в 05.45 украинские вооруженные силы произвели еще один обстрел, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров по районам Петровского и Кировского районов Донецка.

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Власти США обвинили в сокрытии правды о контрнаступлении ВС Украины
Судья Наполитано: В США скрывают правду о терпящем крах контрнаступлении ВСУ
01 сентября 2023, 06:12

Американские власти скрывают правду о ходе контрнаступления ВСУ, потому что оно на самом деле терпит крах. Об этом экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил в эфире шоу The Jimmy Dore Show.
По его словам, власти США не владеют полными отчетами и данными разведки, так как данная информация фильтруется высшим руководством управления. Поэтому в Белом доме слышат только то, что им позволяют слышать.

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Российские дроны поразили в ДНР два блиндажа с украинской пехотой
Дроны группировки «Юг» поразили у Раздоловки в ДНР два блиндажа с пехотой ВСУ
01 сентября 2023, 05:49

Фото: istockphoto/vadimrysev

Беспилотники FPV из состава «Южной» группировки Вооруженных Сил России атаковали два укрепленных укрытия с присутствием украинской пехоты в районе Раздоловки, находящейся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), передает РИА Новости.
Кроме того, авиация провела удары по четырем пунктам временного размещения, скоплениям военнослужащих и боевой техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Вадим Астафьев, начальник пресс-центра «Южной» группировки.

«С помощью FPV-дронов были атакованы два блиндажа, где располагалась украинская пехота, в окрестностях населенного пункта Раздоловка», — прокомментировал Астафьев.
По его словам, авиация группировки Вооруженных Сил России нанесла удары с использованием ракет и бомб по четырем местам временного размещения 28-й механизированной бригады и 3-й штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины в районе Белой Горы на территории ДНР.

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