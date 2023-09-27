Краснодарец попытался через Крым попасть в зону СВО, чтобы примкнуть к ВСУ

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УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщило об аресте мужчины, который подозревается в государственной измене. Информацию передает РБК.
Житель Краснодара решил попасть на территорию Украины через административную границу между Крымом и Херсонской областью в обход пограничной службы с целью присоединения к ВСУ. 22-летнего мужчину задержали.
Краснодарцу выдвинули обвинения по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Мужчину арестовали на два месяца.
Ранее сообщалось, что жителя города Мирный в Якутии обвинили в призывах к терроризму. Мужчина пропагандировал идеологию украинских националистических вооружённых формирований, которая направлена против России. Также он выступал за выход республики Саха из состава РФ и дальнейшее объединение с тюркскими государствами.
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Алина Юрчак