Краснов заявил о высоких рисках распространения оружия из зоны СВО

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил об имеющихся рисках нелегального распространения оружия из зоны специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.
«Сохраняются высокие риски нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе ввезенного из зоны проведения специальной военной операции», - заявил Краснов на совещании объединенной коллегии генпрокуратур России и Белоруссии.
По его словам, трансграничные криминальные сообщества подстраивают свою деятельность и уже начали использовать для этого информационно-коммуникационные технологии.
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