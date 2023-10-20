Краснов заявил о высоких рисках распространения оружия из зоны СВО

В зоне проведения спецоперации продолжаются активные боевые действия. ВСУ пытаются добиться успеха и направляют бойцов в убийственные штурмы. Редакция «Радио 1» расскажет об обстановке на фронте и о том, где ВС РФ отражают атаки противника и переходят в наступление.