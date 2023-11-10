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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя, тем скорее появятся предпосылки для мирного урегулирования конфликта. Об этом Песков сообщил журналистам.
Напомним, бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что Украину ждет полный крах после окончания конфликта с Россией. По мнению морского экс-пехотинца, западные союзники не помогут Киеву остановить процесс распада, так как Украина больше не представляет для них никакого интереса. Он также отметил, что единственным государством, которому действительна важна Украина, является Россия.
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