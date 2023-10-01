Крымский мост временно закрыли для движения транспорта

Фото: iStock/Vyacheslav_Makaryev
В связи с проведением восстановительных работ, движение автотранспорта на Крымском мосту будет ограничено с 2 октября с 21:00 по 3 октября до 06:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном оперативной обстановке на этом транспортном переходе.
«Второго октября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 03.10 в связи с проведением восстановительных работ», - говорится в сообщении.Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за актуальной информацией.
Читайте также:
Движение по Крымскому мосту возобновили
Крымский мост закрыли для движения
Глава европейской дипломатии Боррель посетил Одессу с необъявленным визитом
Артем Кузьмин