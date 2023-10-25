«Кровавое шоу»: В Британии резко высказались о планах Зеленского

Фото: iStock/Olena_Z
Профессор Университетского колледжа Лондона (UCL) Филип Канлифф заявил, что контрнаступление украинских войск задумывалось Киевом не для возвращения утраченных территорий, а для оправдания западной военной и финансовой поддержки. Об этом Канлифф сообщил в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости, что две группы украинских диверсантов уничтожены в районе села Вербовое на линии фронта в Запорожской области. По словам Рогова, в составе двух ДРГ было по пять-семь человек, половина из них уничтожена российскими военными, те, кто остался в живых, бежали.
Читайте также:
ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов в районе Вербового
Сальдо заявил, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса
РФ сбила 24 самолета в зоне СВО при помощи ЗРС С-400 в связке с ДРЛО А-50
Екатерина Коршунова