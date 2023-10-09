«Крупное поражение»: Армия России заманила ВСУ в котел в районе Купянска

ВСУ опасаются прорыва оборонительных линий на Купянском участке фронта и пытаются идти в наступление. Российские бойцы отражают атаки противника и вынуждают его отступить. Редакция «Радио 1» расскажет, где продолжаются активные бои, какие позиции удалось занять ВС РФ и где продвинулся противник.