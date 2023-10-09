«Крупное поражение»: Армия России заманила ВСУ в котел в районе Купянска

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Российская армия заманила ВСУ в котел в районе Купянска. Такое заявление сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«По имеющимся данным, Россия заманила в котел огромное количество украинских солдат», — завил Джонсон.По мнению Джонсона, российские военнослужащие забрали у украинских боевиков в районе Купянска возможность пополнять запасы и теперь на этой территории осталось только 2 выхода из тяжелой ситуации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что потери американских наемников на Украине продолжают расти по причине ужасной украинской военной медицине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак