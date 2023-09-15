KT: Киев попроси помощи у Камбоджи по обучению военных Украины по разминированию

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Украинские власти обратились к представителям Камбоджи с просьбой помочь с обучением солдат Украины по проведению операций по разминированию.
Запрос прозвучал от украинской стороны во время встречи генерального директора Камбоджийского центра по разминированию Хенга Ратаны с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко. Информацию сообщает газета Камбоджи Khmer Times.
Ратана ответил, что Украине необходимо отправить официальный запрос с запросом помощи камбожскому правительству. Ранее, Нацкомитет по разминированию и содействию пострадавшим Камбоджи выступил с призывом прекратить использование кассетных бомб в русско-украинском конфликте.
Юлия Свириденко также отметила, что навыки и опыт Камбоджи в области разминирования очень полезен для украинской стороны.
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Ратана ответил, что Украине необходимо отправить официальный запрос с запросом помощи камбожскому правительству. Ранее, Нацкомитет по разминированию и содействию пострадавшим Камбоджи выступил с призывом прекратить использование кассетных бомб в русско-украинском конфликте.
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Алина Юрчак