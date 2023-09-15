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KT: Киев попроси помощи у Камбоджи по обучению военных Украины по разминированию

15 сентября 2023, 11:45
Фото: istock / Dmytro Falkovskyi

Фото: istock / Dmytro Falkovskyi

Украинские власти обратились к представителям Камбоджи с просьбой помочь с обучением солдат Украины по проведению операций по разминированию.
Запрос прозвучал от украинской стороны во время встречи генерального директора Камбоджийского центра по разминированию Хенга Ратаны с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко. Информацию сообщает газета Камбоджи Khmer Times.

Ратана ответил, что Украине необходимо отправить официальный запрос с запросом помощи камбожскому правительству. Ранее, Нацкомитет по разминированию и содействию пострадавшим Камбоджи выступил с призывом прекратить использование кассетных бомб в русско-украинском конфликте.


Юлия Свириденко также отметила, что навыки и опыт Камбоджи в области разминирования очень полезен для украинской стороны.

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#солдат
#военные
#украина
#вооружение
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На Западе опасаются, что ВС РФ легко уничтожат F-16
19FortyFive: Устаревшие F-16 на Украине станут лёгкой целью для ВС РФ
15 сентября 2023, 11:24

Фото: iStock/KuntalSaha

Западные аналитики считают, что переданные Киеву Данией истребители F-16 станут легкой целью для российских систем ПВО и будут уничтожены. Об этом написала обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive.
По ее словам, многие западные аналитики сомневаются в том, что использование ВСУ истребителя F-16 окажет существенное влияние на поле боя с ВС РФ.

«Пожалуй, наиболее заметная критика исходит от военных экспертов, которые опасаются, что эти истребители могут стать легкой мишенью для современного ракетного арсенала России», — говорится в материале.

Она отметила, что Киев получит устаревшие варианты самолетов, которые должны были утилизировать. Также журналистка добавила, что истребитель F-16 еще ни разу не участвовал в бою против ПВО России.

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#истребители
#пво
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Конгрессвумен напомнила, что Украина не входит в состав США
Тейлор-Грин: Украина не штат США, не следует разжигать прокси-войну с Россией
15 сентября 2023, 11:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что Украина — это не 51-й штат США, по этой причине Вашингтон не должен разжигать прокси-войну с Москвой. Об этом Тейлор-Грин написала в социальной сети.
Тейлор-Грин отметила, что миссия американского министерства обороны заключается в защите США и предотвращении войны, а не в том, чтобы «разжигать прокси-войну с РФ». Она добавила, что не отдаст свой голос ни за один законопроект, финансирующий украинский конфликт.

Напомним, ранее исследовательская служба конгресса США выпустила доклад о финансовой поддержке Киеву, где обеспокоились надлежащим контролем за финансированием Украины из-за возможных случаев коррупции и мошенничества в стране.

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#сша
#конфликт
#законопроект
#всу
#рф
#служба
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СВО: последние новости с фронта, контратака ВСУ и оставленные позиции
15 сентября 2023, 11:05

Фото: iStock/Sergii Zyskо

Украинские военнослужащие оставили позиции у Стельмаховки и Южнодонецком направлении, а на Бахмутском направлении пошли на штурм. О том, какая обстановка складывается на линии боевого соприкосновения и какие позиции заняли российские войска, читайте в материале «Радио 1».

ВСУ обстреляли Херсонскую область


Украинские военнослужащие нанесли удар по жилому кварталу Новая Каховка с применением западного вооружения. ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Херсонской области. Разрушены четыре многоквартирных дома.

ВСУ оставили позиции


О самовольном оставлении позиций украинскими военнослужащими рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, группа из восьми человек покинула свои позиции вопреки приказам командующих держать рубежи. Бойцы ВСУ приняли решение отойти из-за больших потерь в районе Стельмаховки и в связи с продолжающимися обстрелами со стороны российской армии.Кроме того, что на Южнодонецком направлении колонна ВСУ обратилась в бегство из-за прицельной работы российского танка. Экипаж боевой машины смог уничтожить несколько танков и живую силу противника. Оставшиеся бойцы украинской армии прекратили попытки наступления и отступили.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о положении ВСУ на Донецком направлении и сообщил, что российские военнослужащие отразили восемь атак противника. В результате боев, украинская сторона потеряла батальон солдат. По словам эксперта, наступление в этом направлении со стороны ВСУ будет продолжаться, так как одним из главных вопросов СВО является освобождение Донбасса. Дандыкин добавил, что вероятно, истратив резервы, ВСУ вскоре перейдут на данном направлении в оборону.

Военные ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
Военные ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

Воздушная тревога в Харькове


Минувшей ночью в трех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены зазвучали в Полтаве, Харькове, Днепропетровске и некоторых районах Запорожья, которые находятся под контролем украинских военных.

Последние новости СВО

 
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о переходе к обороне ВСУ в районе сел Новомайорское и Новодонецкое. Кроме того, на данных направлениях в армии противника проводится ротация из-за существенных потерь. Противник отступил на исходные позиции на рубеже Приютное — Старомайорское после серии атак.
Очередной десант ВСУ был уничтожен при попытке высадки на остров Алешкинский.

Телеграм-канал «WarGonzo» сообщает о штурме украинскими подразделениями Курдюмовки на Бахмутском направлении. Успеха украинские военнослужащие не достигли. В районе Авдеевки в контратаку пошли российские военнослужащие. Им удалось вернуть ряд утраченных ранее позиций. Украинская армия нанесла удары по российским позициям в Андреевке, Бахмуте и Соледаре. Ожидается, что в районе этих населенных пунктов развернуться ожесточенные бои. 

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#солдат
#удар
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В США раскрыли, что произойдет с Зеленским
Экс-морпех США Хо: Зеленского свергнут, если конфликт на Украине не остановится
15 сентября 2023, 10:00

Фото: iStock/Tomas Ragina

Экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского ждет государственный переворот, если конфликт на Украине будет продолжаться. Об этом Хо сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам американского бывшего морпеха США, на данный момент Зеленский находится в отчаянии. Он также отметил, что Украина в любом случае проиграет этот конфликт, так как Россия гораздо сильнее.

Хо добавил, что лучший исход для Зеленского заключается в замораживании конфликта, а худший грозит бунтом и переворотом.

Напомним, ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у Украины нет достаточного количества ресурсов, чтобы пережить вооруженное противостояние с Россией. По мнению эксперта, Украина не протянет даже полгода, если не примет решение сложить оружие прямо сейчас.

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#сша
#россия
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#оружие
#украина
#страны
#ес
#зеленский
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Марочко: Группа ВСУ самовольно покинула свои позиции у Стельмаховки
15 сентября 2023, 08:30

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

На Купянском направлении группа ВСУ из восьми человек, нарушив приказ офицера, самовольно покинули свои позиции. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, украинские военные понесли большие потери при длительном обстреле артиллерией со стороны ВС РФ в районе Стельмаховки.

«В связи с утратой боеспособности из-за больших потерь, на одном из ВОП северо-западнее данного Стельмаховки, украинские боевики решили отойти, и запросили разрешение у командования покинуть занимаемые позиции», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что офицер ВСУ запретил военным покидать позиции по незащищенной связи, однако несмотря на это восемь украинских военных оставили свои позиции.

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#военные
#telegram
#всу
#вс рф
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Военные ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
15 сентября 2023, 07:38

Фото: iStock/Michele Ursi

Военнослужащие Украины отправили российских солдат, взятых в плен, на минное поле. Об этом свидетельствует видео, попавшее в распоряжение РИА Новости.
«Видео было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем ВСУшники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдешь, свободен», - рассказал источник агентства.

На видео видно, как группа бойцов ВСУ под прицелами автоматов отправила на минное поле безоружных людей в форме российской армии, выкрикивая при этом разные оскорбления. Один из украинских боевиков открыл огонь в сторону одного человека, после чего произошел взрыв.

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#взрыв
#скандал
#всу
#вс рф
#минобороны
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Гагин раскрыл подробности уничтожения Challenger 2 у Работино
Гагин: ВС РФ специально охотились за Challenger 2, его загнали в засаду
15 сентября 2023, 07:11

Фото: iStock/Wirestock

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские военные после обнаружения танка Challenger 2 организовали засаду и уничтожили его из противотанкового ракетного комплекса, восстановлению он не подлежит.
По его словам, российская разведка обнаружила Challenger 2 у села Работино. Он был в составе бронегруппы из советских образцов, которая охраняла британский танк.

«Его задачей было наносить удары из закрытых позиций – у него достаточно хорошее вооружение, хорошая пушка, но при этом они его берегли. Зная маршруты передвижения, на него просто была создана засада, в которой были созданы условия для его поражения. Собственно говоря, из отечественного ПТРК он был уничтожен», - цитирует РИА Новости Гагина.

Советник Пушилина подчеркнул, что британский танк восстановить не представляется возможным, так как он полностью выгорел и развеял миф о том, что британское оружие непобедимо.

Гагин отметил, что такая судьба уготована для всего вооружения, полученного Украиной от стран Запада. Российские военные уже проявляют охотничий азарт и инстинкт, а на иностранные модели объявлена настоящая охота, заключил он.

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#охота
#военные
#оружие
#всу
#вс рф
#танк
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Офицер ВС РФ: В зону СВО прибывают выпускники российских военных училищ
15 сентября 2023, 06:10

Фото: сайт Минобороны РФ

Офицер 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота с позывным «Барс» заявил, что выпускники российских военных училищ прибывают в зону СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Я — командир взвода танкового батальона — выпускник 2023 года. Выпуск у меня был 29 апреля 2023 года, после чего отгулял отпуск, прибыл в пункт постоянной дислокации, после чего через месяц был направлен в зону проведения СВО», — цитирует агентство слова собеседника.

«Барс» добавил, что выпускники военных училищ подготовлены по программе обучения с введенными новшествами при учете имеющегося боевого опыта. Он рассказал, что преподавательский состав посещал зону спецоперации для получения большего опыта в действующих боевых подразделениях.

«То есть они прибывали из зоны СВО и предавали этот опыт нам, на практике создавая специальные учебные точки, учебные мероприятия и учебные занятия. К примеру, у нас проводились занятия по тактической маскировке, а также тактика боя изменилась. Были внесены определенные новшества», — отметил военнослужащий.

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*запрещенная в РФ террористическая организация


#выпускники
#сво
#вс рф
#минобороны
#украина
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Танк группировки ВС РФ «Восток» обратил в бегство колонну украинской техники
15 сентября 2023, 05:59

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Олег Чехов заявил, что российский танк заставил отступить колонну техники ВС Украины, ликвидировав несколько бронемашин противника. Об этом пишет РИА Новости
В публикации говорится, что на Южнодонецком направлении во время отражения атаки ВСУ экипаж ефрейтора Владимир Цацулин совершил подвиг.

«В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора Цацулина вел огневое поражение по колонне техники противника. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин ВСУ с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления», — цитирует агентство слова Чехова.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#танк
#украина
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