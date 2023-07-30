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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Куйбышевский район Донецка находится под массивным обстрелом.
По предварительной информации, в результате обстрела есть пострадавшие.
Поступили данные о прямом попадании в дом по улице Куйбышева.
Напомним, ранее российские войска в результате контратаки выбили ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта. По словам Рогова, противник пытался закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное для того, чтобы получить выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря.
Также отмечается, что российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском направлении. На этих направлениях украинские военные потеряли более 80 солдат, 4 автомобиля, гаубицу и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
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Поступили данные о прямом попадании в дом по улице Куйбышева.
Также отмечается, что российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском направлении. На этих направлениях украинские военные потеряли более 80 солдат, 4 автомобиля, гаубицу и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
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Екатерина Коршунова