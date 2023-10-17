Кулеба: 59 компаний из 23 стран согласились производить оружие с Украиной

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что к альянсу оборонных индустрий присоединились 59 компаний из 23 стран. Об этом пишет РИА Новости.
«Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие», — цитирует агентство слова министра.
Ранее министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина планирует сотрудничать с США в производстве систем ПВО.
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